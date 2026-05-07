Empresa ligada a la familia de Juanita León, directora de ‘La Silla Vacía’, también financió al ‘Búho’, un cuestionado político del partido de La U

Una empresa ligada a la familia de Juanita León, directora de La Silla Vacía, también financió a un polémico excongresista antioqueño del partido de La U. Se trata del cuestionado Germán Darío Hoyos Giraldo, conocido como el Búho, y señalado de ser el líder del clan Rodríguez en Caucasia (Antioquia). De acuerdo con Cuestión Pública, “empresas de familiares del senador han contratado con hospitales públicos de Antioquia para el suministro de zapatos y actividades logísticas”.

Para las elecciones al Congreso en 2018, la firma Quala S.A., de la familia de Juanita León, le donó 20 millones de pesos a Hoyos Giraldo, según consta en los reportes de Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral (CNE), conocidos por SEMANA.

Quala S.A. donó 20 millones de pesos a Germán Darío Hoyos Giraldo para las elecciones al Congreso en 2018, según el reporte de Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral. Foto: Suministrada a Semana

Esta información se conoce en medio de la reciente polémica que se desató tras una investigación de la Revista Raya, que denunció que La Silla Vacía es un “medio aliado” del proyecto Júpiter para “incidir” en las elecciones presidenciales.

El pasado 19 de abril, la Revista Raya, en un programa emitido en Señal Colombia, de RTVC, informó que tuvo acceso a un dosier de documentos, fotos, videos y audios que detallan una estrategia del excanciller Jaime Bermúdez, que tendría como nombre Júpiter, para influir en las elecciones presidenciales de este año. Según la denuncia del medio de comunicación, se trata de un plan que está en marcha “hace varios meses” y se desarrolla en empresas privadas con “trabajadores de rango medio”, quienes participan de “talleres democráticos”.

El medio divulgó unas grabaciones del excanciller Bermúdez en las que dice: “Tenemos agencias digitales que son estas, Liberbank y La Silla Vacía, que nos están permitiendo escalar de manera abrumadora, abrumadora. Les doy un dato, en una semana llegamos con 400 personas en una sola empresa (...) que distribuyeron entre cerca de 800 empleados (...)”.

Sobre Hoyos Giraldo, La Silla Vacía tiene publicado en su portal un perfil en el que lo califica como un “amigo cercano” al expresidente Juan Manuel Santos. En dicha publicación, La Silla Vacía no reporta la donación realizada por la empresa de la familia de Juanita León. “Es el hombre clave de Santos en tierra uribista”, dice el medio.

Por su parte, Cuestión Pública dice que empresas de familiares del senador han contratado, entre otras, con el Hospital César Uribe Piedrahíta. En 2019, según dicho medio: “la Contraloría reportó 16 hallazgos administrativos, cinco disciplinarios y un deterioro acumulado de cuentas por cobrar por más de 6.000 millones de pesos”. Hoyos Giraldo, según Cuestión Pública, fue el ponente del proyecto de Ley 273 de 2019 que destina recursos de la estampilla Pro-Hospitales al suministro y dotación de los mismos.

Además, entre los donantes de la campaña del polémico excongresista en 2018 también figura la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), “implicada en pagos al Bloque Bananero de las AUC”, según Cuestión Pública.

El pasado 21 de abril, en una carta dirigida a SEMANA, pidiendo rectificación por las opiniones del columnista Germán Calderón España, Juanita León reconoció que una empresa que estuvo ligada a su familia sostuvo una relación comercial con Ecopetrol entre 2018 y 2021. Dicha relación fue para que la empresa del entorno familiar de la periodista le suministrara a Ecopetrol insumos industriales para un beneficio privado.

Con tantos proveedores de polietileno de baja densidad, causa curiosidad que los León hayan decidido hacer negocios con la estatal petrolera durante el gobierno de Iván Duque.

Cabe recordar que fue justo en 2018 que empresas de la familia León aportaron 90 millones de pesos al Centro Democrático, a través de tres desembolsos, según Cuentas Claras.

SEMANA contactó a Juanita León para conocer su postura sobre la financiación de una empresa ligada a su familia al polémico excongresista de La U, Germán Darío Hoyos Giraldo, pero no obtuvo respuesta.