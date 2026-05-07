Estas son las nuevas licencias remuneradas obligatorias para los trabajadores en Colombia

La nueva reforma laboral colombiana que entró en vigor en 2025 trajo consigo nuevas licencias remuneradas para los trabajadores colombianos que, en 2026, aún no conocen muchos ciudadanos.

La fecha oficial en 2026 cuando la jornada laboral en Colombia bajará a 42 horas

Se incorporaron 3 nuevas licencias que se suman a las 8 que ya hacían parte de la legislación laboral colombiana.

Estas licencias implican que los trabajadores que están en el marco de un contrato formal se puedan ausentar de sus labores sin que esto implique una afectación en el pago de su salario o algún tipo de retaliación.

Licencias que ya estaban

Licencia de maternidad

Las trabajadoras tienen derecho a 18 semanas remuneradas y hasta 20 semanas en caso de parto múltiple o hijos con discapacidad. Es importante precisar que el pago del salario de estas colaboradoras es realizado por las EPS.

Licencia de paternidad

Los hombres que son padres tienen derecho a 2 semanas calendario, es decir, 14 días, de descanso tras el nacimiento de su hijo. Al igual que la licencia de maternidad, esta es cubierta por la EPS.

Licencia por luto

Las y los trabajadores podrán ausentarse 5 días hábiles remunerados por muerte de familiares cercanos. Esto implica el fallecimiento de padres, hijos, cónyuge, hermanos, suegros y abuelos.

Incapacidad médica

En el caso de que el trabajador no se encuentre en óptimas condiciones y esté enfermo, puede ausentarse de su trabajo sin que esto afecte su remuneración económica.

Votar

Siendo este un derecho constitucional, los ciudadanos tienen permitido media jornada compensatoria por el hecho de sufragar en cualquiera de las jornadas electorales que se celebren en el país.

Calamidad doméstica

Esta puede generar polémica, entendiendo los criterios del empleado y empleador; sin embargo, la norma asume que una calamidad de fuerza mayor puede permitirle a un trabajador ausentarse de su trabajo.

Citación judicial o administrativa

Los empleadores deberán conceder permiso cuando el trabajador sea citado por un juzgado, la Fiscalía, entidades públicas o procesos administrativos oficiales.

Nuevos permisos tras la reforma

Uso de bicicleta

Los ciudadanos que transitan con una bicicleta podrán acceder a 1 día de descanso cada 6 meses. Esto, por el aporte que le hace el ciudadano al mundo en materia de medio ambiente.

Citaciones educativas y familiares

Los padres y tutores podrán asistir a las reuniones escolares y las actividades académicas obligatorias de sus hijos sin que esto implique un permiso especial o una reposición en su trabajo.

Citas médicas, urgencias y especialistas

Aunque ya se consideraban las incapacidades médicas, la reforma ahora le permite a los colaboradores ser remunerados en caso de que asistan a una cita médica.

Decreto de Petro obliga a que este grupo de trabajadores tengan una jornada laboral de máximo 30 horas

El Ministerio de Trabajo recordó que las licencias remuneradas reconocidas por ley son obligatorias y no pueden generar descuentos salariales ni represalias laborales. Las empresas que incumplan podrían enfrentar investigaciones y sanciones administrativas.