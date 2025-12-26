Divisas

Abecé del pago de recargo nocturno a las 7 de la noche: esto es lo que debe saber

Son varias las dudas que existen frente a la entrada en vigencia de la medida.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 12:48 p. m.
Esto es lo que indica la normativa que entró en vigencia el pasado 25 de diciembre.
Esto es lo que indica la normativa que entró en vigencia el pasado 25 de diciembre. Foto: Getty Images

El pasado 25 de diciembre arrancó de manera oficial una de las medidas que estableció la reforma laboral aprobada por el Congreso de la República y que fue sancionada por el mandatario colombiano el pasado mes de junio. Se trata del cambio de horario de la jornada nocturna, que beneficiará a miles de trabajadores en todo el país.

Tras la reciente entrada en vigencia de la medida, son miles los que desconocen cuáles son las directrices. Aquí le contamos todo lo que tiene que saber sobre este ajuste a la jornada y qué implicaciones tiene para usted en caso de que trabaje en horario nocturno.

reducción de la jornada laboral
El 25 de diciembre entró en vigencia la reducción. Foto: Adobe Stock

Cambio en el horario diurno y nocturno

Ahora la jornada diurna establecida será entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. Por su parte, la jornada nocturna será la que se desarrolle entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana. El cambio de horarios se dio el pasado 25 de diciembre y, desde esa fecha, los trabajadores que laboren en horario nocturno recibirán más recargos.

Cambio importante que deben hacer personas con Sisbén para 2026: ojo porque pueden perder subsidios

¿Cómo era antes?

Anteriormente a la reforma, la jornada nocturna comenzaba hasta las 9 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, por lo que los trabajadores que empezaban a las 7 de la noche no tenían derecho a dos horas de recargos nocturnos. Ahora recibirán más dinero, al tener dos horas adicionales de recargos.

Macroeconomía

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | Mintrabajo ya dio fecha tentativa en la que se publicaría la cifra

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 26 de diciembre

Macroeconomía

Ojo al dato; este es el ranking de los 10 multimillonarios que más dinero ganaron en 2025

Macroeconomía

Prosperidad Social entregará plata a tres millones de adultos mayores: verifique si es beneficiario

Macroeconomía

Trabajadores tienen cuatro nuevos permisos remunerados en 2026: cambios de la reforma laboral

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 25 de diciembre

Macroeconomía

MinTrabajo señala cuándo se sabrá el salario mínimo de 2026: “Decreto se hará público entre el 29 y el 30 de diciembre”

Macroeconomía

Desde este 25 de diciembre, trabajadores nocturnos ganarán más dinero: aumenta el recargo tras reforma laboral

Consumo inteligente

Desde cuándo y cómo se pagarán ahora las horas nocturnas en Colombia con la reforma laboral

Macroeconomía

Días contados para el inicio del pago de horas nocturnas a las 7:00 p.m. y recargo dominical: atento

Salario minimo
Tenga en cuenta los cambios. Foto: Adobe Stock

¿Cuánto pagarán por recargos nocturnos?

Es importante que tenga en cuenta que cada hora nocturna corresponde a la hora ordinaria, sumada a un recargo del 35 %. Lo que debe hacer para calcular cuánto recibirá por recargo es calcular el valor de la hora y luego multiplicarlo por 0,35, sumando el valor base.

Salario mínimo 2026 subirá con base en tres criterios, adelantó Petro, previo a emitir el decreto

¿Cuáles son las excepciones?

El artículo 11 de la normativa establece que hay varias excepciones para el pago de este recargo. Asegura que el empleador y el trabajador o la trabajadora pueden acordar, temporal o indefinidamente, la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o a secciones de esta, sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.

“En este caso no habrá lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional, y tendrá derecho a un día de descanso remunerado”, indicó.

Salario Mínimo 2026
Esto es lo que debe saber sobre la normativa. Foto: Adobe Stock

¿Qué puede hacer si la empresa no le paga el recargo?

En caso de que su empleador no le reconozca este beneficio, deberá presentar una solicitud directamente a este, para que sea corregida la omisión y se haga el pago. En caso de que no suceda, el trabajador deberá elevar la queja directamente al Ministerio de Trabajo. La cartera podrá investigar y sancionar a la empresa en caso de que se compruebe la falta.

Mas de Macroeconomía

Salario mínimo 2026

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | MinTrabajo ya dio fecha tentativa en la que se publicaría la cifra

En Colombia, el 62,5% de las empresas de personas naturales son creadas por mujeres

Abecé del pago de recargo nocturno a las 7 de la noche: esto es lo que debe saber

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 26 de diciembre

Elon Musk y Larry Ellison

Ojo al dato; este es el ranking de los 10 multimillonarios que más dinero ganaron en 2025

El Gobierno nacional anunció este martes que se inició el pago del quinto ciclo del año (corresponde a mayo) del programa Colombia Mayor, para más de 1.600.000 beneficiarios.

Prosperidad Social entregará plata a tres millones de adultos mayores: verifique si es beneficiario

Vincularse al mercado laboral sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de jóvenes en Colombia.

Trabajadores tienen cuatro nuevos permisos remunerados en 2026: cambios de la reforma laboral

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 25 de diciembre

Salario mínimo 2026

MinTrabajo señala cuándo se sabrá el salario mínimo de 2026: “Decreto se hará público entre el 29 y el 30 de diciembre”

aranceles EEUU Dólar

Dólar termina más barato en Colombia este 24 de diciembre: precio oficial de la jornada

Afiliados del Sisbén deberán pagar para mantener la atención médica.

Cambio importante que deben hacer personas con Sisbén para 2026: ojo porque pueden perder subsidios

Noticias Destacadas