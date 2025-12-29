Economía

Recargos dominicales y festivos: esto es lo que cuestan con el nuevo salario mínimo fijado para 2026

Cálculo aproximado con base en el incremento definido por decreto.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 1:24 a. m.
Este es el cálculo aproximado.
Foto: Adobe Stock

En este lunes, 29 de diciembre se conoció la cifra del nuevo salario mínimo fijado para el 2026. El anuncio fue hecho por el Gobierno Nacional, tras varios días de discusión entre los integrantes de la mesa tripartita de negociación en la que, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

El salario mínimo para el siguiente año se incrementará 23,7%, lo que significa que los colombianos que devengan este sueldo pasarán de ganar $1.423.500 en 2025 a $1.746.882 para el 2026.

Salario mínimo
Foto: Sindicato de pensionados / Cortesía

Este ajuste trae consigo cambios en distintos rubros a pagar por las empresas, uno de ellos es el de recargos dominicales o festivos, además de los recargos nocturnos. Es importante detallar que estos tuvieron un cambio hace algunos meses, tras la entrada en vigencia de la reforma laboral.

Recargos dominicales o festivos y nocturnos para 2026: así quedan si gana un salario mínimo

Para 2026, el salario será de $1.746.882 y así quedan los pagos: Las horas de trabajo actuales son 44 horas semanales. El valor de la hora diurna para quienes ganan el mínimo en 2026 queda en $ 9.925.

Foto: Getty Images

Por su parte, la hora nocturna, que a partir del 26 de diciembre, se contará desde las 7 de la noche, queda con el nuevo mínimo en un valor de $ 13.399, teniendo en cuenta que el recargo nocturno es de 35 %.

Los cambios de recargos dominicales y festivos son sustanciales. El recargo se pagará hasta julio del otro año al 80 %, por lo que un trabajador que devengue el salario mínimo ganará $17.865 por hora diurna laborada en domingo o festivo.

Por su parte, si labora en la noche de un domingo o festivo, recibirá $ 21.339 por hora trabajada, con el nuevo salario.

Y es que el primero de julio de 2026, el recargo aumentará al 90 %, por lo que luego de esta fecha una hora dominical valdrá $18.858.

Foto: 123RF / El País
Foto: El País

Si labora en la noche de un domingo o festivo, luego de esta fecha recibirá $22.332 por hora trabajada, con el nuevo salario.

