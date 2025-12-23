Salario mínimo 2026 subirá con base en tres criterios, adelantó Petro, previo a emitir el decreto

Muchos colombianos esperaban que el presidente Gustavo Petro destapara la cifra de incremento del salario mínimo para 2026 que establecerá su gobierno, por decreto unilateral, tras la fallida mesa de concertación, en la que no se logró ningún acuerdo.

Sobre la mesa estaban dos cifras, la propuesta por los empresarios, del 7,21 %, y la de los sindicatos, del 16 %.

Previo a referirse al esperado tema, el mandatario habló de varios de los sectores de la economía en los que ha tenido resultados, según sus cuentas, y en cada uno de ellos criticaba duramente a su antecesor: Iván Duque.

En definitiva, del salario mínimo solo envió señales que intentan mostrar el camino que tomará con el alza. De hecho, de acuerdo con el cronograma establecido por norma, tiene hasta el 30 de diciembre para expedir el decreto que tiene en vilo al país, pese a que el alza solo recaerá, de manera directa, sobre el trabajador formal que devenga ese ingreso y que, según el Dane, con corte a octubre de 2025, eran 2,4 millones de colombianos. Esto, sin dejar de lado que también hay 1,2 millones de pensionados, entre los que están en Colpensiones y los que pertenecen a los fondos privados de pensiones, que reciben mesadas de 1 salario mínimo.

Habrá salario mínimo vital por primera vez

Así las cosas, Petro dijo que utilizará tres criterios: uno constitucional, otro jurisprudencial y el tercero sería el mandato de la OIT-Organización Internacional del Trabajo, el cual indica que el salario mínimo debe definirse según el concepto de vital: es decir, que tenga en cuenta el número de personas que integran la familia y cuántos devengan el mínimo, de manera que les alcance para adquirir una canasta familiar. “El salario es familiar, no individual”, dijo, y agregó que lo que resulte de considerar esas variables será lo que refleje el nuevo salario mínimo para 2026. Eso sí, enfatizó en que “salario vital será el concepto que meterán en el decreto y estará instaurado por primera vez en Colombia”.

Alocución presidencial de Gustavo Petro. Foto: Joel González - Presidencia de la República

Hay que recordar que el documento presentado por la OIT, en las mesas de negociación del salario mínimo que se adelantaron en el Ministerio de Trabajo, desde el 1º de diciembre, se estima que un salario digno -como el que menciona Petro- debería ser de 3 millones de pesos para una familia de cuatro personas, en la que una y media de las cuales devenga ese ingreso.

Con esas cuentas será que se establecerá el incremento, que, en todo caso, será de dos dígitos.

No perdió oportunidad política

En la alocución, el presidente Gustavo Petro no perdía oportunidad para tratar de orientar a los colombianos en materia electoral. Para ello, mencionaba lo que para él fueron errores cometidos en el pasado, principalmente, en el gobierno anterior. “Los patronos dejaron de pagar salud y lo hemos reemplazado con presupuesto, por déficit y ahora dicen que no pagan más impuestos. Se están robando la plata del Estado. Eso es un crimen, un delito. Son la oligarquía de Colombia. Ustedes verán si votan por ellos, es una decisión libre”.

En la misma línea, habló del incremento real aplicado en el país entre 2015 y 2018, que alcanzó a ser de 3,5 %. En ese periodo, según manifestó el mandatario, “hubo un crecimiento del nivel de vida, aunque marginal”.

Salario Mínimo 2026 Foto: Adobe Stock

No obstante, en el periodo siguiente, de 2019 a 2022, que corresponde al gobierno de Duque, el salario cayó en 1,4 %. “Fue un gobierno para los megarricos”, criticó.

Finalmente, sacó pecho en el lapso durante el cual ha ejercido su mandato: 2022 a 2025, tiempo en el que el salario ha tenido un crecimiento de 17,7 % real (descontando la inflación), lo que, según las cuentas de Petro, “es cuatro veces más de la cifra prepandemia”.

Además, confirmó que va a seguir subiendo, pues, pese a la incertidumbre y las preocupaciones por los efectos que un alza desmedida pueda tener en el empleo y la inflación, el mandatario manifestó: “hay más trabajadores y más riqueza”.

El incremento que decretará el gobierno, quien ya ha evidenciado que se acercará más a la propuesta de los trabajadores que a la de los empresarios, sigue siendo un misterio.