Petición de los sindicatos en la negociación del salario mínimo va mucho más allá de un alza del 16 %

Las reuniones bilaterales alrededor del salario mínimo se siguen dando y en la del 22 de diciembre hubo una particularidad: no solo se habló del incremento del 16 % propuesto por los sindicatos que representan a trabajadores y pensionados en la mesa de negociación tripartita. También se revivió el listado de peticiones que tienen los jubilados de Colombia y que, aunque vienen de tiempo atrás, no se han cumplido.

Así lo expresó en SEMANA Anselmo Gómez, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, quien confirmó que en la reunión bilateral que sostuvieron de manera virtual, con la participación del Gobierno, el Ministerio de Trabajo presentó sus salvedades alrededor de las propuestas del 16 % y el 7,21 % que pusieron sobre la mesa las dos partes.

Anselmo Gómez, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados Foto: Foto tomada de la red Facebook

En el mencionado documento se deja presente que no ha habido punto medio entre trabajadores y empresarios, pues estos últimos no solo rechazan la posibilidad de un aumento de dos dígitos, sino que lo hacen de manera indeclinable, comentó Gómez.

Entretanto, los pensionados y trabajadores, según confirmó el directivo del gremio de jubilados, “nos mantenemos en el 16 %, pero además, esperamos que el Gobierno nos cumpla los compromisos pactados”.

¿Cuáles son esos compromisos?

1. Mesada 14. Una de las peticiones que hacen los voceros de los pensionados de Colombia es la retoma de la mesada 14, que fue suprimida en 2005. Según Gómez, debe ser para todos los pensionados colombianos, en línea con el proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución y restituir ese derecho también a los maestros, luego de que se ha venido recuperando en otros sectores, como la Fuerza Pública.

El proyecto cumplió su cuarto debate. Es decir, faltan otros cuatro.

2. Aplicar lo que sea más favorable en los aumentos. Otra de las peticiones en la lista, presentadas por los sindicatos de pensionados, además, con un halo de reclamo por el no cumplimiento de lo pactado, es el de la aplicación de la favorabilidad en el aumento de las pensiones. Implica que a la hora de hacer los incrementos se aplique el mayor valor entre el IPC-Índice de Precios al Consumidor y el incremento del salario mínimo.

La negociación del salario mínimo en la mesa tripartita. Foto: MINISTERIO DE TRABAJO

Según los argumentos del presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, “por esas diferencias las pensiones han perdido su capacidad de compra entre un 35 % y 40 %. Además, las discriminaciones siempre resultan odiosas”.

A juicio de Gómez, hay jubilados que, por ganar 2.000 pesos por encima del mínimo, tienen un incremento del IPC y no el del salario mínimo que, entre otras, en los últimos tres años acumulados, supera el 37 %.

3 Más rebajas en aportes a salud. Cuando un trabajador sale pensionado, la pérdida de poder adquisitivo es inevitable. Su ingreso se ve mermado, principalmente, porque ahora el aporte a salud lo tendrá que pagar solo, sin el porcentaje que en su vida laboral ponía el empleador.

De ahí que, según Anselmo Gómez, otra de las peticiones en la lista que le recuerdan al gobierno es la de la continuación de la rebaja de los aportes en salud que “este año no se ha cumplido, y se había pactado con el gobierno nacional la eliminación de los mismos”.

El acuerdo implicaba que anualmente se seguirían realizando hasta extender el beneficio a todos los pensionados, es decir, que no aporten en salud, pues, según el argumento del directivo sindical, “los pensionados de hoy ya duraron 25 años y a veces 30 años, realizando dichos aportes, mientras que al momento del retiro laboral, su ingreso es rebajado en un 30 %”.

4. Seguir en la caja de compensación, pero más barato. Los sindicatos de pensionados, en su ‘memorial de agravios’, recuerdan que, una vez el Gobierno expida el aumento salarial por decreto, también se requieren las normas para que los pensionados sigan afiliados a las cajas de compensación, pero que se haga en condiciones similares a las de los trabajadores. Por ahora, para hacerlo, deben aportar un 2 % y lo que piden es que dicha afiliación se baje al 1 %.

5. Participación en juntas de entidades relacionadas con pensiones. Con una visión hacia el futuro, previendo que los pensionados no solo deben estar al tanto, sino también participar en las decisiones que se tomen en relación a los colombianos que terminan su vida laboral, solicitan también asiento en juntas directivas de entidades como UGPP, Colpensiones, Fopep y otras. “Esto sería para ponerle freno a las decisiones que se toman sobre los pensionados y que terminan siendo injustas, cortándoles los derechos adquiridos legal y convencionalmente”.

6. Salario mínimo vital. Así mismo, el gremio que representa Gómez en la mesa tripartita reclama el uso del concepto de salario mínimo vital que, según sostiene, es una indicación de la OIT, pero también “la manera de poner a Colombia en la órbita de la OCDE”. Con ellos, el salario mínimo debería llegar a un nivel cercano a los 3 millones de pesos, afirmó.

Lo cierto es que los sindicatos aspiran a que “en esta oportunidad sí se haga justicia con el incremento”, el cual ya solo está pendiente de que el Gobierno expida el decreto unilateral, con el establecimiento del ingreso básico para el próximo año.