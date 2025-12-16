“No es posible tener una economía sana con un alza del salario mínimo 2 o 3 veces por encima de la inflación”: Fenalco

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, de manera reiterada insistió en rechazar la decisión del gremio de comerciantes, Fenalco, de no participar en la mesa tripartita de concertación, como lo hacía en anteriores años, lo que llevó a Jaime Alberto Cabal, presidente de esa asociación, a enviarle una carta que busca responder a los reclamos del funcionario.

En la última sesión de las partes —empleadores y sindicatos, junto con el Ministerio del Trabajo—, Sanguino calificó la posición de Fenalco como una “decisión equivocada”, pues la negociación “es una conversación del más alto interés de los colombianos”, manifestó el funcionario.

Fracasa la concertación del salario mínimo para 2026. | Foto: X: @AntonioSanguino

La respuesta de Cabal no se hizo esperar. El directivo del gremio de comerciantes le dijo en su misiva que se ratifica en la decisión, y que, además, tiene justificadas razones, según manifestó.

“Desde el inicio hubo falta de garantías. El Gobierno y los funcionarios del gabinete, incluyendo al presidente de la República, al ministro del Interior y al propio ministro del Trabajo, llegaron con una verdad revelada, inclusive, con una cifra exacta”, expresó. Además, agregó: “Eso no es serio. Por eso ratificamos nuestra decisión”.

“Estamos en libertad de participar o no”

Cabal, además, en respuesta a los reclamos de MinTrabajo, indicó que, si bien la representatividad del gremio en la mesa de concertación es un derecho constitucional, también la misma carta magna les da autonomía gremial; es decir, asistir o no es parte de una decisión interna y un derecho.

En un tercer punto abordado en la misiva, el vocero de Fenalco dijo que también aprovechaba la carta para recordarle al ministro una verdad: “No es posible tener una economía sana con un incremento en el salario mínimo que es dos o tres veces más alto que la inflación”. A su juicio, las consecuencias se darán y estarían enfocadas en promover una mayor informalidad y a ejercer presiones inflacionarias.

Audiencia pública salario mínimo 2026. | Foto: Ministerio de Trabajo / Youtube

¿En qué está la negociación?

Hasta este martes, 16 de diciembre, se completan las primeras 24 horas de las 48 que se tienen como margen para que las partes presenten ante el Ministerio del Trabajo las salvedades relacionadas con lo ocurrido el 15 de diciembre: no hubo acuerdo en la mesa de negociación.

Luego de ello, de acuerdo con lo que explicó Sanguino, la cartera del trabajo podrá decidir si hace nuevas reuniones bilaterales para tratar de convencer a cada una de las partes de ceder en su posición.

Sobre el tapete están las propuestas de un incremento del salario mínimo en 16 %, propuesto por los sindicatos, y el aumento que plantearon los empresarios, que es del 7,21 %.