Audiencia pública por el salario mínimo 2026. Por primera vez se escucharán otras voces en una concertación del alza

En el recinto de la Universidad Nacional, a las 10:30 de la mañana de este lunes 15 de diciembre, será la cita, convocada por el Ministerio de Trabajo, como entidad mediadora en la negociación del incremento en el salario mínimo, para escuchar otras voces distintas a los empleadores y trabajadores, que tienen sus cartas sobre la mesa para un alza, lo que envía señales de que tendría que establecerse por decreto.

Antes esa tirantez que no deja ver posibilidades de movimiento, pese a que se habla de un buen ambiente de diálogo, habrá una audiencia pública, estrategia que se utiliza por primera vez en una concertación del alza del salario mínimo que regirá para el próximo año.

El objetivo es escuchar otras voces, en un momento en que la negociación ya está en el límite, pues este 15 de diciembre es la última oportunidad para que se logre aflojar la tirantez.

Participantes en la mesa de concertación para establecer el alza del salario mínimo 2026. | Foto: Sindicato de pensionados / Cortesía

Aunque el espacio de concertación ha sido de escucha, hasta el momento, no ha habido voluntad de ceder por parte de ninguno de los dos bandos que están en la mesa, con propuestas de porcentaje de incremento. Los empleadores plantean una cifra de 7,21 %, atendiendo las variables que habitualmente se utilizan para proponer el incremento: inflación y productividad, y le agregan un punto adicional. Entre tanto, los sindicatos que representan a los trabajadores sacaron otros argumentos, como el de la utilización del criterio del salario vital móvil, que establece la OIT-Organización Internacional del Trabajo, para proponer un alza del 16 %.

La CUT-Central Unitaria de Trabajadores, que es la que hace sonar más fuerte la voz en la mesa de negociación, en nombre de los empleados, dice que es la oportunidad histórica para que se haga un alza que, a su juicio, empareje el rezago que han tenido las subidas de los salarios por décadas.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, durante la mesa de negociación del salario mínimo. | Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Luego de este 15 de diciembre, si no hay señales de humo para un acuerdo entre las partes, en relación con el porcentaje de incremento, habrá 48 horas de tregua para que alguien en los dos bandos vuelva a alzar la mano e intentar de nuevo. De lo contrario, antes del 30 de diciembre el presidente de la República podrá tomar la decisión de manera unilateral y expedir el decreto.

En todo caso, hay que tener en cuenta que ya en estos momentos, los diálogos han sido solo bilaterales, es decir, entre el ministerio y los empleadores, y entre el ministerio y los trabajadores. El fin último de la entidad debe ser el de propiciar el diálogo. Sin embargo, desde el comienzo de la mesa de concertación, la entidad rectora del tema laboral en el gobierno, ha tomado partido, ubicado del lado de un incremento generoso, más cercano a los dos dígitos.

El desenlace de este proceso de negociación se conocerá en horas de la tarde, cuando, luego de escuchar los diversos puntos de vista en la audiencia pública, vuelva a reunirse la mesa, con la asistencia de la comisión permanente de de concertación de política salarial, para que posteriormente se de a conocer la decisión definitiva.