MinTrabajo responde a Jaime Cabal, presidente de Fenalco, por su decisión de no participar en negociación del salario mínimo

En la tarde del jueves 11 de diciembre, el Ministerio de Trabajo respondió a una carta enviada por el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, quien manifestó su intención de no participar en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en su rol de representante de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. | Foto: Fenalco / Cortesía

Junto a esto, la cartera destacó las bases mediante las cuales se ha convocado a la mesa de negociación del aumento del salario mínimo del año 2026.

“Ha sido una decisión genuina del Gobierno nacional, en estricto cumplimiento de la Constitución y de la Ley 278 de 1996, convocar al espacio de diálogo social y concertación, con el propósito de analizar técnicamente los elementos macroeconómicos que permitan la toma de decisiones y la presentación de propuestas de los trabajadores y de los empleadores. Dicho mandato constitucional incluye asegurar condiciones laborales dignas y una remuneración mínima, vital y móvil, conforme lo estipulan los artículos 25 y 53 de la Constitución Política”.

La carta responde a las razones planteadas por Cabal para su no asistencia a las reuniones en las cuales se busca llegar a un acuerdo para determinar el porcentaje en el que subirá el salario mínimo.

“Es importante subrayar que ni el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ni el Ministerio del Trabajo han anunciado cifras de incremento salarial, precisamente porque se respeta la dinámica propia del proceso de concertación y la orientación institucional. La jurisprudencia nacional, en especial la Sentencia T-426 de 1992, reconoce la necesidad de proteger el poder adquisitivo del salario como un criterio orientador de la discusión”, destaca MinTrabajo.

Por otra parte, la cartera de Trabajo señala que la ausencia de Fenalco priva de interlocución a los tenderos y pequeños comerciantes del país en una discusión de gran relevancia para su actividad económica.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, respondió a Jaime Cabal. | Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Además, destaca que el incremento del salario mínimo impacta directamente la capacidad de consumo de los trabajadores, quienes constituyen una parte esencial de la demanda del comercio minorista.