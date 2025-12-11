Salario mínimo 2026: no hay señales de que se pueda llegar a un acuerdo para establecer el incremento

Los sindicatos que participan en la mesa de negociación para determinar el alza del salario mínimo que regirá a partir de 2026 se muestran pesimistas. Por ningún lado ven la posibilidad de llegar a un acuerdo con los empresarios, teniendo en cuenta que, según dijo Fabio Arias, presidente de la CUT, la distancia es abismal.

Durante la jornada de este jueves 11 de diciembre, cuando de nuevo se reunió la mesa de concertación tripartita, no hubo humo blanco y solo se veían caras largas, debido a la tirantez en el diálogo.

FABIO ARIAS Presidente de la CUT | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA-SEMANA

Por el lado de los trabajadores, los sindicatos que los representan propusieron un incremento del 16 %, mientras que los empleadores hicieron sus cuentas y se lanzaron con un 7,21 %. Es decir, menos de la mitad de lo que piden los representantes de los trabajadores.

Se iría por decreto

Lo que está en capilla es que de nuevo se repita la historia de los años recientes, cuando el aumento ha tenido que ser emitido por decreto.

Por ello, desde ya, Arias se adelantó a enviar un mensaje al gobierno, para que el alza que finalmente defina esté más cercano a la petición de los trabajadores.

“Seguimos sintiéndonos pesimistas”, dijo Arias. Además, para tratar de convencer al Ejecutivo de que se ponga más del lado de los empleados, recordó que “hay un bloqueo institucional por parte del Congreso de la República”. Ello, en el sentido en que en los estratos legislativos se han hundido proyectos de ley que el gobierno considera claves para sacar adelante su programa de gobierno, como es el caso de lo sucedido recientemente con la ley de financiamiento.

Representantes de gremios económicos, como la SAC, en la mesa de concertación del salario mínimo 2026. | Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Visiones distantes

La negociación del salario mínimo, en esta oportunidad, ha sido más compleja. Por un lado, los sindicatos le apostaron a una cifra muy alta y, de antemano, algunos integrantes de la mesa que participaron en ella en otros años, se retiraron, como lo hizo Fenalco, pues los mensajes que se habían enviado desde la Casa de Nariño, evidenciaban que no tenían intención de dialogar, sino que ya iban a la concertación con la verdad revelada.

De hecho, muchas voces han estimado que la intención del gobierno, en el fondo, es la de expedir el alza por decreto, y la misma CUT le ha hecho un llamado al mandatario de los colombianos para que aproveche esta última oportunidad y haga un incremento generoso, que, a su juicio, cerraría el rezago que tienen los salarios, porque los aumentos no lograban poner el sueldo básico en el nivel de un mínimo vital móvil, como lo indica la OIT-Organización Internacional del Trabajo.

Así las cosas, hasta el 15 de diciembre hay oportunidad para que alguna de las partes ceda en su cifra. De lo contrario, antes del 30 de diciembre, el salario mínimo para 2026 volverá a ser impuesto por el gobierno.