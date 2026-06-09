Fenalco pide que inspecciones a gestores farmacéuticos no frenen la entrega de medicamentos

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) pidió que los procesos de inspección adelantados a los gestores farmacéuticos se desarrollen con criterios técnicos y sin generar afectaciones en la entrega de medicamentos a los usuarios del sistema de salud.

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A través de un comunicado, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, expresó la disposición del gremio y de los gestores farmacéuticos para acompañar los procedimientos de inspección que realiza la Superintendencia Nacional de Salud.

Según indicó, el propósito es contribuir a que estos procesos se adelanten con base en información verificable y en criterios acordes con el funcionamiento de la cadena de suministro de medicamentos en el país.

#ATENCIÓN | La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, advirtió que las inspecciones a los gestores farmacéuticos deben realizarse con rigor técnico, objetividad y sin afectar la entrega de medicamentos a los pacientes. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/Zxq9UqLNQC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 9, 2026

El gremio señaló que reconoce la vigilancia y el control institucional como herramientas necesarias dentro del sistema de salud. No obstante, manifestó preocupación por algunas declaraciones públicas recientes relacionadas con presuntos acaparamientos de medicamentos en centros de almacenamiento.

En ese sentido, Cabal afirmó que “la vigilancia institucional es necesaria y la respaldamos plenamente. Estamos dispuestos a abrir nuestras operaciones, compartir nuestra metodología y poner a disposición de la Superintendencia toda la información técnica que permita comprender con rigor cómo funciona la cadena de abastecimiento de medicamentos en el país”.

Fenalco sostuvo que las inspecciones deben realizarse con “criterios técnicos claros, información verificable y responsabilidad institucional”, con el fin de evitar interpretaciones que puedan generar incertidumbre entre los pacientes o afectar la comprensión del funcionamiento de la cadena logística.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, señaló la posición del gremio. Foto: Fenalco / Cortesía

Asimismo, el comunicado indicó que cualquier procedimiento de control debe garantizar la continuidad de la operación logística. Según el gremio, las acciones de inspección no deberían ocasionar interrupciones ni retrasos en la distribución de medicamentos prioritarios y tratamientos esenciales para los usuarios.

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La organización también explicó que lo que en algunos casos se ha identificado públicamente como “acaparamiento” corresponde, en realidad, a inventarios operativos utilizados para asegurar la disponibilidad de medicamentos y la atención de la demanda.

De acuerdo con Fenalco, estos inventarios permiten responder a entregas diarias, despachos domiciliarios y tratamientos que requieren condiciones especiales de almacenamiento o cadena de frío.

En esa línea, el gremio señaló que la presencia de medicamentos en bodegas o centros de distribución no constituye por sí sola evidencia de irregularidades. Por el contrario, indicó que estos espacios forman parte de la operación logística que sostiene el abastecimiento continuo de los pacientes que dependen de sus tratamientos.