Con la expedición del decreto 223 de 2026 del Ministerio del Trabajo, las condiciones laborales cambiarían para cientos de trabajadores, a pesar de que no es una nueva regla que aplique a todos los colaboradores del país.

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Las empresas deberán ajustar la jornada laboral de algunos estudiantes que están en prácticas, ya que, según el documento citado previamente, esta se reduciría a un máximo de 30 horas semanales. Esta medida está enfocada en los menores de edad que están vinculados a actividades formativas en las organizaciones.

La medida incluye solamente a algunos practicantes. Foto: Getty Images

Sin embargo, el decreto también establece que en este proceso laboral, los estudiantes deberán cumplir con un mínimo de 24 horas semanales. Además, el documento especifica en el parágrafo 2 que las responsabilidades de los aprendices deben ir alineadas con el desarrollo del pensum de su programa de educación superior.

Lo establecido por el gobierno nacional obedecería a una necesidad de equilibrar la formación académica con la experiencia laboral, de tal modo que estas prácticas profesionales no interfieran con los estudios de los universitarios.

El decreto expone que los empleadores deben garantizar que los horarios laborales del practicante no interfieran con los académicos y que exista un acompañamiento formativo conforme a los estudios del estudiante.

La jornada laboral no se reducirá para todos los practicantes

El decreto especifica que esta medida no aplica para todos los practicantes del país, pues el documento es claro al especificar los requisitos claves para que un trabajador en Colombia tenga una jornada laboral con máximo 30 horas en la semana.

La jornada no puede exceder las 30 horas semanales para los menores de 17 años.

El horario deberá finalizar, como máximo, a las 6 p.m. para estos trabajadores, según lo establecido.

Los jóvenes de más de 17 años sí podrán realizar hasta 40 horas semanales con un límite de horario hasta las 8:00 p.m.

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No obstante, la legislación aclara que, en cualquiera de estos casos, deben tener en cuenta los empleadores que las jornadas laborales de los aprendices no pueden interferir en ningún caso con el horario de clases de los estudiantes.

El decreto especifica que no existe un contrato laboral formal entre el empleador y un practicante; sin embargo, la norma establece que la empresa debe afiliar al aprendiz al Sistema General de Riesgos Laborales desde el primer día.

Además, exige un apoyo económico mensual para los practicantes, quienes no tendrán un salario, sino un auxilio que les permita cubrir sus necesidades básicas. Por último, el documento resalta que la institución académica debe designar un tutor, quien supervisa el proceso educativo del practicante.