Nación

Corte Constitucional avaló descanso remunerado en caso de aborto a todas las personas gestantes

La Sala Plena reconoció ese artículo en el Código Sustantivo del Trabajo.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 2:29 a. m.
Imagen referencia de doctor controlando
Imagen referencia de doctor controlando Foto: Getty Images

La Corte Constitucional reconoció en las últimas horas el descanso remunerado por aborto para todas las personas gestantes. Una decisión que se dio en medio de la Sala Plena de este miércoles 4 de febrero.

La Corte le dio luz verde al artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula el descanso remunerado en caso de aborto, pero detectó una novedad que terminó condicionando la decisión final.

El magistrado Carlos Camargo fue ponente de la decisión. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, los togados de la Sala Plena detectaron que la norma inicialmente establecida tenía una especie de omisión, al tener en cuenta que limitaba el beneficio únicamente a mujeres cisgénero, es decir, las personas que el género coincide con el sexo asignado al nacer.

Esa situación dejaba por fuera a otras personas que tenían una identidad de género distinta pero pasaban por las mismas dificultades como partos prematuros inviables, interrupciones voluntarias del embarazo y abortos espontáneos.

Más de Nación

