La fecha oficial en 2026 cuando la jornada laboral en Colombia bajará a 42 horas

En el marco de la Ley 2101 de 2021, el gobierno nacional le anunció a la ciudadanía una reducción progresiva en la jornada laboral de los trabajadores formales colombianos. Esta iniciativa se justificó con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los colombianos.

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El Ministerio del Trabajo destacó que esta reducción hace parte de un proceso gradual que inició en 2023, cuando la jornada pasó de 48 a 47 horas semanales, y que continuó en 2024 con 46 horas. Posteriormente, en 2025, se redujo a 44 horas, hasta llegar en 2026 al límite de 42 horas.

El Código Sustantivo del Trabajo es el estatuto que establece las condiciones laborales en el país. Foto: Agencia 123rf

Esta reducción en la jornada laboral no implicaría en ningún contexto una reducción salarial y la normativa entraría en vigencia para los empleadores y colaboradores que establezcan sus reglas en el marco del Código Sustantivo del Trabajo en Colombia.

Desde el miércoles 15 de julio de 2026 entrará en vigencia esta medida que en la ley establece que la jornada laboral será de 42 horas semanales. Según esta normativa, en el caso de que los colaboradores trabajen más de este tiempo, deberán ser compensados con el pago de horas extras.

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Si se dividen estas 42 horas semanales en 6 días laborales, implicaría que los trabajadores formales del país tengan turnos de 7 horas. Lo cual significaría que en el mes, laborarían 210 horas.

No obstante, la norma también permite que empleadores y trabajadores acuerden la distribución de estas horas sin necesidad de pagar recargos, siempre que no se supere el máximo legal semanal. Esto significa que la jornada puede organizarse en cinco o seis días, dependiendo de la dinámica de cada empresa.

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A partir de las 42 horas semanales, el tiempo adicional se considera como trabajo extra. Según las normativas establecidas por el Gobierno nacional, estos serán los costos que deberán asumir los empleadores que requieran extender la jornada laboral de sus equipos más allá de lo permitido.

Hora extra diurna: $10.423

Hora extra nocturna: $14.592

Hora extra diurna dominical y festiva: $17.927

Hora extra nocturna dominical y festiva: $22.096

La llamada “hora extra nocturna” inicia a las 7 de la noche; así fue establecido por la legislación nacional en la última reforma laboral.

La hora extra nocturna inicia a las 7 p.m. Foto: Getty Images/iStockphoto

El gobierno nacional asegura que estas medidas incentivarían la productividad sin afectar los ingresos de los trabajadores, promoviendo un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.

Colombia se suma con esta medida a una tendencia internacional que busca reducir las jornadas laborales sin afectar la remuneración, en línea con recomendaciones de organismos como la Organización Internacional del Trabajo.