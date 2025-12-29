El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó que, a partir de 2026, los estudiantes de medicina que cursen su internado obligatorio empezarán a recibir una remuneración mensual, en cumplimiento de lo aprobado en la reforma laboral.

Esta decisión se da luego de una discusión que lleva al menos una década en Colombia y que tuvo un hito clave en un comunicado de 2015, cuando la cartera de salud prometió por primera vez avanzar en el pago a los internos de medicina.​

El Gobierno nacional afirmó a través de un comunicado que desde 2026 los médicos internos dejarán de ser “mano de obra gratuita” y pasarán a recibir una remuneración mensual durante su año obligatorio de práctica clínica.

La medida se enmarca en la reforma laboral recientemente aprobada, donde se incluyó explícitamente el reconocimiento económico del internado médico como parte del trabajo formativo en el sistema de salud.​

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, el pago se estructurará como una asignación mensual ligada al marco del salario mínimo y a la noción de “trabajo digno” para quienes cumplen funciones asistenciales en hospitales y clínicas del país.

Según el comunicado oficial, para la vigencia 2026 se destinarán más de 200.000 millones de pesos, los cuales serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios.

El anuncio de la remuneración en 2026 llega después de varios años de movilización estudiantil y de múltiples plantones convocados por asociaciones de estudiantes de medicina en diferentes ciudades del país. Estos colectivos han denunciado que, pese a las jornadas de hasta 24 horas, la responsabilidad sobre pacientes y la presión académica, los internos no recibían salario y, en muchos casos, tenían que asumir de su propio bolsillo transporte, alimentación y vivienda.​

En las últimas semanas, nuevas protestas han reclamado que el Estado cumpla lo prometido en la reforma laboral y reglamente sin más dilaciones el esquema de pago, para que la medida no se quede en el papel.

Andrés Salcedo, médico y promotor de las movilizaciones, explicó que hace seis meses, dentro de la reforma laboral, quedó estipulado que los estudiantes del sexto año de medicina, conocido como internado, recibirían una ayuda equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.