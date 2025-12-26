Formar talento para transformar regiones: una apuesta de largo plazo en educación superior

La educación, factor esencial para la movilidad social y el desarrollo regional, ocupa un lugar central en la estrategia de transformación territorial de Ecopetrol. Bajo esta visión, la compañía impulsa iniciativas que facilitan el acceso, la permanencia y la culminación de los estudios de educación superior de jóvenes con alto desempeño académico.

Invertir en educación representa una apuesta estratégica por los jóvenes de Colombia, quienes transforman nuestro territorio. Ejemplo de esto es el Programa Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez, que desde hace 39 años ha formado profesionalmente a más de 1,800 estudiantes de todo el territorio nacional, en las disciplinas de su elección.

Jóvenes 4.0: la apuesta que está cambiando el destino de miles de jóvenes en Colombia

Conscientes de que la educación es motor del desarrollo, Ecopetrol ha aumentado y fortalecido las alianzas con la academia para ampliar oportunidades educativas y formar el capital humano que requieren las regiones. De esta manera, cerca de 780 jóvenes cursan actualmente estudios tecnológicos, profesionales y de posgrado, gracias al liderazgo de Ecopetrol en el programa Bachilleres Ecopetrol y de las alianzas con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de la Salle, la Universidad Tecnológica de Bolívar y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, entre otros.

Ecopetrol le apuesta a la educación con sus inversiones sociales. Foto: Ecopetrol - API

Otro resultado del trabajo en este frente es el convenio entre Ecopetrol y la Universidad Nacional de Colombia, que hoy abre nuevas rutas de futuro para jóvenes del Catatumbo. Durante 2025 esta iniciativa benefició a 33 jóvenes de esta zona, una de las regiones con mayores desafíos sociales del país.

Los estudiantes accedieron a programas asociados al cuidado y la salud, entre ellos medicina, odontología, fisioterapia, nutrición y dietética, zootecnia y veterinaria. Estas áreas responden a necesidades estructurales del territorio y refuerzan la formación de talento local con vocación de servicio. La Universidad Nacional asume el valor de la matrícula y el acompañamiento académico y psicosocial, mientras Ecopetrol cubre los costos de manutención, un apoyo clave para garantizar la permanencia. Estas áreas responden a necesidades estructurales del territorio y refuerzan la formación de talento local con vocación de servicio.

Adicionalmente, el programa Utopía, desarrollado con la Universidad de La Salle, se ha consolidado como una de las experiencias más innovadoras para cerrar brechas en el acceso a la educación superior.

En su apuesta de inversión social, Ecopetrol busca aumentar el acceso a la educación superior de los jóvenes colombianos. Foto: Ecopetrol - API

Jóvenes de departamentos como Putumayo, Huila, Meta, Norte de Santander y Arauca cursan ingeniería agronómica bajo un modelo que integra formación académica, liderazgo y emprendimiento. Actualmente, 24 estudiantes se forman en el campus rural de Yopal, Casanare, con cobertura total de la carrera, manutención y acompañamiento para proyectos productivos que se implementan en sus comunidades.

El impacto de esta iniciativa se refleja en historias como la de José David Guerrero, joven de Arauca y beneficiario del programa: “Mi papel como líder rural es incentivar el cambio y desarrollar proyectos productivos que fortalezcan el campo. El campo colombiano puede convertirse en una potencia agroalimentaria”, afirmó.

De manera complementaria, Ecopetrol apoya el fortalecimiento de la infraestructura de educación superior en regiones estratégicas. En Barrancabermeja, avanza la ampliación de las Unidades Tecnológicas de Santander, lo que mejora la oferta académica y las condiciones para la formación de talento local.

La estrategia incluye además la certificación por competencias laborales, en alianza con el SENA, y programas especializados como la certificación internacional NCCER, desarrollada en Cartagena y Barrancabermeja para labores en estructuras críticas. A esto se suman becas para técnicos y tecnólogos en zonas industriales como Mamonal.

La formación avanzada completa esta visión de largo plazo. En alianza con la Embajada del Reino Unido, las Becas Chevening – Ecopetrol para estudios posgrado en transición energética, impulsan la especialización de 12 profesionales colombianos para quienes a su retorno contribuirán desde sus disciplinas a los procesos de transformación que el país necesita.

La articulación entre Ecopetrol, la academia e instituciones permite avanzar en una senda decidida por la formación de nuestros jóvenes y la transformación de Colombia.