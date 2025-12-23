Más de 51.000 personas atendidas con unidades móviles de salud

En algunas zonas de Colombia recibir atención médica básica aún depende de la distancia,la infraestructura y la capacidad de desplazamiento de las personas. Frente a esta realidad,las Unidades Móviles de Salud se han convertido en una solución efectiva para acercarservicios esenciales a las comunidades. Bajo este enfoque, Ecopetrol y la Unión SindicalObrera (USO) consolidan una estrategia conjunta que hoy opera en Meta, Cartagena y elMagdalena Medio.

El modelo traslada la atención primaria hasta los territorios. Tres de sus Unidades Móviles recorren zonas urbanas periféricas y áreas rurales con una oferta integral que incluye medicina general, odontología, salud mental, pruebas diagnósticas básicas, vacunación y suministro de medicamentos. La estrategia prioriza población vulnerable, con énfasis en niños, niñas, mujeres gestantes, adultos mayores y comunidades étnicas.

Además de la consulta médica, las Unidades fortalecen la prevención. Pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos permiten identificar riesgos tempranos y promover cambios en los hábitos de vida. En el caso de las mujeres, la citología promueve una cultura de detección oportuna del cáncer de cuello uterino. En la población infantil, la atención odontológica preventiva también contribuye a identificar señales asociadas a desnutrición.

A la fecha, las unidades móviles han prestado servicio a más de 51.000 personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Foto: Ecopetrol, API

Uno de los avances más relevantes es la incorporación del servicio de salud mental. En Cartagena este componente se incluyó a partir de los hallazgos del Análisis de Situación de Salud (ASIS), que evidenció un aumento en enfermedades asociadas al bienestar emocional. Cada atención concluye con la entrega de medicamentos según diagnóstico y orientación para el cuidado continuo.

Los espacios de espera se convierten en aulas comunitarias. Allí se desarrollan actividades pedagógicas que refuerzan mensajes de promoción y prevención, claves para reducir la carga futura sobre el sistema de salud. Medicina general y odontología concentran la mayor demanda en los territorios atendidos.

Atención a las comunidades

A la fecha, las unidades móviles han prestado servicio a más de 51.000 personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. En Cartagena, la estrategia inició en 2025 con una Unidad Móvil que proyectaba atender a más de 19.000 personas de la zona industrial y sectores cercanos a la refinería durante los próximos dos años. Además, se han visitado 19 comunidades. Hasta el momento, el 63 % de los pacientes son mujeres; el 21,8 % se autorreconoce como mulato o afrodescendiente; el 10,1 % corresponde a menores de cinco años; el 13,3 % a niños entre seis y once años; el 12,5 % a adolescentes, y el 10,1 % a adultos mayores de 60 años.

Aunque se contrae, la inversión privada sigue fortaleciendo el desarrollo local: “Es más significativa donde el Estado es débil”

En el Meta, la Unidad Móvil prevé beneficiar a cerca de 20.000 habitantes de Villavicencio, Acacías, Castilla La Nueva, Guamal, El Dorado y San Luis de Cubarral. La operación prioriza zonas rurales donde acceder a un centro médico implica largos desplazamientos. A las consultas se suman jornadas educativas enfocadas en autocuidado y prevención de enfermedades.

La percepción de la comunidad respalda el impacto del programa. “Es un buen programa porque hay momentos en los que en el centro de salud no se prestan algunos servicios”, afirmó Ana Delia Gutiérrez, edil del corregimiento 4 de Villavicencio.

Para Luz Stella Reina, habitante de la vereda Santa Rosa de Acacías, la atención odontológica fue determinante. “Me pareció muy completa; la Unidad cuenta con todo lo necesario para la comunidad”, aseguró. Mientras que Libardo Medina, de la vereda La Unión, resumió la experiencia así: “Es como si la atención llegara hasta la puerta de la casa”.

En el Magdalena Medio, la experiencia se consolida como una de las más robustas en atención extramural. Desde su entrada en operación, la Unidad Móvil ha prestado más de 46.000 atenciones en Cantagallo (Bolívar); Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y Rionegro (Santander), y Yondó (Antioquia).

Atención integral en lugares apartados

Con las tres Unidades en funcionamiento, la alianza Ecopetrol–USO proyecta prestar más de 800 mil servicios a 2040. El enfoque en promoción y prevención amplía la capacidad de respuesta del sistema sin requerir infraestructura hospitalaria permanente, una ventaja decisiva en territorios de difícil acceso.

Cuando invertir no basta: los retos de la inversión social privada en Colombia

Las Unidades ofrecen atención integral en una sola visita y regresan periódicamente a las comunidades para dar continuidad a los servicios. También fortalecen el diálogo con juntas de acción comunal y liderazgos locales.

En 2026, La Guajira se sumará al modelo con una nueva Unidad Móvil de Salud, ampliando el alcance de una estrategia que demuestra que la salud no puede depender del lugar donde se nace o se vive. “La expansión de este programa confirma que la articulación entre empresa y organización sindical puede convertirse en una herramienta efectiva para aportar a la garantía de derechos y fortalecer el bienestar colectivo”, concluyeron desde Ecopetrol.

*Contenido elaborado con el apoyo de Ecopetrol.