Inversión social

Cuando invertir no basta: los retos de la inversión social privada en Colombia

Aura Lucía Lloreda, directora ejecutiva de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, analiza el desafío de invertir en lo social en tiempos de incertidumbre y desconfianza y explica por qué la coordinación con las políticas públicas hoy es clave.

Aura Lucía Lloreda Mera*

22 de diciembre de 2025, 7:53 p. m.
Inversión social en Colombia.
Inversión social en Colombia. Foto: Getty Images

La inversión social privada en Colombia atraviesa un momento decisivo. El país enfrenta una combinación compleja de polarización social y política, el recrudecimiento de la violencia, la desconfianza institucional, la reducción de las ayudas provenientes de la cooperación internacional y el aumento sostenido de las demandas sociales. En este escenario, las empresas privadas y las fundaciones no solo están llamadas a sostener su compromiso con el desarrollo sino a hacerlo de manera más articulada, estratégica y, sobre todo, responsable.

Aura Lucía Lloreda Mera, directora ejecutiva – Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE)
Aura Lucía Lloreda Mera, directora ejecutiva de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE) Foto: AFE - API

Aun en medio de este contexto, la inversión social privada ha mantenido un papel clave. Los datos más recientes, correspondientes a 2024, muestran que la cooperación privada –entendida como la inversión social realizada por empresas, fundaciones y otros actores de carácter privado– movilizó más de 4 billones de pesos, consolidando una red de iniciativas con presencia en todo el territorio nacional. Este esfuerzo ocurre en un momento en el que el Estado enfrenta limitaciones reales para responder con oportunidad, escala y continuidad a los desafíos sociales, lo que exige repensar las formas de articulación entre sectores.

Este panorama deja en evidencia tensiones estructurales. Aunque la inversión social privada tiene cobertura nacional, su mayor concentración se mantiene en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Atlántico y Bolívar, mientras que regiones con altos niveles de pobreza multidimensional como Vichada, Guainía, La Guajira, Vaupés y Chocó continúan rezagadas. Estas brechas no responden solo a la disponibilidad de recursos sino también a limitaciones de coordinación, capacidad institucional y continuidad en la acción pública, que siguen restringiendo el impacto de los esfuerzos existentes.

Desde la experiencia del sector fundacional, el principal desafío no es únicamente cuánto se invierte sino cómo. Las fundaciones asociadas a la AFE invirtieron más de un billón de pesos en 2024 a través de más de 800 iniciativas que impactaron a más de 16 millones de colombianos. Estos resultados confirman que la inversión social privada puede generar escala e impacto, pero también evidencia que la fragmentación, la duplicación de esfuerzos y la dificultad actual para alinearse con políticas públicas reduce su potencial transformador.

Además, la relación entre lo público y lo privado debe evolucionar. No se trata de reemplazar al Estado ni mucho menos de asumir funciones que le corresponden, sino de construir esquemas de colaboración más claros y estables. El sector privado puede aportar innovación, conocimiento y visión de largo plazo; el sector público, orientación estratégica, capacidad de política pública y escalabilidad. Sin embargo, sin reglas claras, coordinación territorial y, sobre todo, confianza, cualquier esfuerzo queda incompleto.

De cara a los próximos años, fortalecer la inversión social privada exige pasar del diagnóstico a la acción. Esto implica, en primer lugar, crear espacios reales de diálogo entre comunidades, sector privado, organizaciones sociales y sector público, que permitan identificar prioridades y construir respuestas colectivas. En segundo lugar, comprometerse a llegar a territorios históricamente excluidos, donde las brechas sociales requieren intervenciones coordinadas y de largo aliento. Y, finalmente, avanzar hacia una toma de decisiones basada en evidencia, profesionalizando aún más el trabajo del sector, midiendo resultados, reconociendo errores y concentrando esfuerzos en lo que realmente genera impacto.

La inversión social privada ha sido y seguirá siendo un pilar de desarrollo social en Colombia. El reto es sostener su impacto en un entorno exigente, fortalecer su articulación con lo público y elevar la calidad de la acción colectiva. En un país marcado por la desconfianza, construir soluciones compartidas no es una opción ideológica, es una necesidad para transformar.

*Directora ejecutiva de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE).

Noticias Destacadas