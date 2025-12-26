Jóvenes 4.0: la apuesta que está cambiando el destino de miles de jóvenes en Colombia

En un país donde la desigualdad restringe las oportunidades de miles de personas, iniciativas como Jóvenes 4.0 abren caminos distintos. Desde su creación, este programa, impulsado por Ecopetrol en alianza con el Laboratorio UNLAB 4.0 de la Universidad Nacional de Colombia, ha beneficiado a 21.297 jóvenes entre los 14 y 28 años en 17 municipios de ocho departamentos. Más allá de las cifras, la iniciativa se consolida como un laboratorio social que articula innovación, creatividad, ciencia y tecnología para fortalecer capacidades y potenciar vocaciones en nuestros territorios.

El 54 % de los participantes son mujeres, el 6 % pertenece a comunidades étnicas y el 7 % se reconoce como víctima del conflicto armado. Para estos grupos, Jóvenes 4.0 representa una oportunidad concreta para ampliar sus horizontes educativos y encontrar su pasión.

La iniciativa tiene presencia en zonas urbanas y rurales de Casanare, Putumayo, Sucre, Meta, Arauca, Magdalena Medio y Bolívar. El requisito de estudiar o residir en los municipios donde se desarrolla el programa responde a una apuesta estratégica: asegurar que el conocimiento adquirido permanezca en los territorios y fortalezca redes locales de colaboración, innovación y aprendizaje colectivo.

La propuesta pedagógica está a cargo del UNLAB 4.0, que implementa una metodología orientada al desarrollo de habilidades clave para el siglo XXI como pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, comunicación y dominio de tecnologías asociadas a la cuarta y quinta revolución industrial. A través de diplomados, talleres, experiencias de inmersión, visitas a centros de innovación y ’hackatones’ los jóvenes estructuran proyectos personales alineados con los desafíos sociales, ambientales y productivos de sus comunidades.

El laboratorio de innovación que acompaña al programa se ha convertido en uno de sus principales diferenciales. Dotado con herramientas para arte, ciencia, modelado, electrónica y prototipado, ofrece un entorno que estimula la experimentación y la creación. De estos espacios han surgido iniciativas que van desde soluciones ambientales hasta desarrollos tecnológicos de impacto social, algunas de ellas reconocidas a nivel nacional e internacional.

Jóvenes de 19 barrios aledaños a la Refinería y el corregimiento de Pasacaballos participaron en Jóvenes 4.0 y tres de ellos resultaron ganadores en los Premios Saberes Heroicos: la noche de los mejores, organizados por la Alcaldía de Cartagena. Laury Macea y Anailyn Ballesteros recibieron el reconocimiento en la categoría ‘Proyecto de Impacto: Emprendimiento sostenible’ por una iniciativa que produce energía a partir de plástico mediante pirolisis. Kalet Puentes Morales fue premiado en la categoría ‘Estudiantes que inspiran’ gracias al desarrollo de un prototipo de prótesis robótica de brazo de bajo costo.

El impacto del programa también se refleja en el trabajo colaborativo entre jóvenes de distintos territorios. Un equipo conformado por seis participantes de Tauramena (Casanare), Puerto Wilches (Santander), Villavicencio (Meta) y San Miguel (Putumayo) obtuvo el primer lugar entre 19 finalistas del Premio Internacional de Talento Digital Escolar Los Creadores Chile, con la prótesis robótica The HandBro, elaborada con material reciclable y diseñada para personas amputadas.

En el Magdalena Medio, Julián Vásquez, un joven de Yondó, desarrolló un proyecto sobre hidrógeno verde que le abrió las puertas al evento Circuito H2 Medellín y a una visita académica a los laboratorios de EPM. El interés de un representante de la Gobernación de Antioquia, quien reconoció el potencial de la iniciativa, permitió que la propuesta trascendiera el ámbito local y se conectara con escenarios especializados en transición energética.

El programa también impulsa talentos en campos artísticos y culturales. Paula Ospino, beneficiaria de Cantagallo (Bolívar), obtuvo el primer puesto en el Concurso de Artes Visuales y Microrelato del Museo de Arte Moderno de Bogotá, un certamen de alcance latinoamericano que marcó un hito en su trayectoria como artista emergente.

Todas estas historias reflejan un propósito más amplio. A través de la línea de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Ecopetrol busca fortalecer una cultura de innovación que contribuya a la diversificación económica de territorios históricamente dependientes de la actividad petrolera y, al mismo tiempo, apoyar los procesos de transición energética con formación y desarrollo de capacidades locales.

Jóvenes 4.0 confirma que la transformación es posible cuando el talento juvenil se conecta con infraestructura, acompañamiento académico y oportunidades reales. Los participantes adquieren conocimientos técnicos, pero también fortalecen su autoestima, su sentido de pertenencia y su visión de futuro.

En varios municipios, el programa ya deja resultados tangibles: proyectos comunitarios en marcha, redes de colaboración activas y jóvenes que reconocen la educación como un camino viable para progresar. Jóvenes 4.0 se posiciona como un modelo replicable de innovación con enfoque territorial, una apuesta que demuestra que invertir en las capacidades de los jóvenes transforma sus vidas y redefine el futuro de las comunidades donde crecen.

