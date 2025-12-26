Especial Ecopetrol

Jóvenes 4.0: la apuesta que está cambiando el destino de miles de jóvenes en Colombia

En alianza con la Universidad Nacional de Colombia, este programa liderado por Ecopetrol impulsa las capacidades y talentos de quienes viven en territorios alejados y afectados por la violencia. Su vocación se conecta con oportunidades reales, convirtiéndolos en un motor de transformación de sus regiones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 4:11 p. m.
En alianza con la Universidad Nacional de Colombia, este programa liderado por Ecopetrol impulsa las capacidades.
En alianza con la Universidad Nacional de Colombia, este programa liderado por Ecopetrol impulsa las capacidades. Foto: Ecopetrol - API

En un país donde la desigualdad restringe las oportunidades de miles de personas, iniciativas como Jóvenes 4.0 abren caminos distintos. Desde su creación, este programa, impulsado por Ecopetrol en alianza con el Laboratorio UNLAB 4.0 de la Universidad Nacional de Colombia, ha beneficiado a 21.297 jóvenes entre los 14 y 28 años en 17 municipios de ocho departamentos. Más allá de las cifras, la iniciativa se consolida como un laboratorio social que articula innovación, creatividad, ciencia y tecnología para fortalecer capacidades y potenciar vocaciones en nuestros territorios.

El 54 % de los participantes son mujeres, el 6 % pertenece a comunidades étnicas y el 7 % se reconoce como víctima del conflicto armado. Para estos grupos, Jóvenes 4.0 representa una oportunidad concreta para ampliar sus horizontes educativos y encontrar su pasión.

Más de 51.000 personas atendidas con unidades móviles de salud

La iniciativa tiene presencia en zonas urbanas y rurales de Casanare, Putumayo, Sucre, Meta, Arauca, Magdalena Medio y Bolívar. El requisito de estudiar o residir en los municipios donde se desarrolla el programa responde a una apuesta estratégica: asegurar que el conocimiento adquirido permanezca en los territorios y fortalezca redes locales de colaboración, innovación y aprendizaje colectivo.

La propuesta pedagógica está a cargo del UNLAB 4.0, que implementa una metodología orientada al desarrollo de habilidades clave para el siglo XXI como pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, comunicación y dominio de tecnologías asociadas a la cuarta y quinta revolución industrial. A través de diplomados, talleres, experiencias de inmersión, visitas a centros de innovación y ’hackatones’ los jóvenes estructuran proyectos personales alineados con los desafíos sociales, ambientales y productivos de sus comunidades.

Mejor Colombia

Con cacao premiado en Europa, los Llanos Orientales impulsan un giro histórico para el campo

Mejor Colombia

Formar talento para transformar regiones: una apuesta de largo plazo en educación superior

Mejor Colombia Especiales Multimedia

Ferias y fiestas: cuando Colombia celebra, la economía se mueve

Mejor Colombia

Risaralda acelera su desarrollo con tren, vías y millonaria inversión social

Mejor Colombia

Más de 51.000 personas atendidas con unidades móviles de salud

Mejor Colombia

Ibagué ejecuta el mayor plan vial de su historia con inversiones que superan los 140.000 millones de pesos

Mejor Colombia

Ibagué le gana a las grandes capitales: 13 escenarios, récord de eventos y el mejor evento deportivo del país

Empresas

Ecopetrol anuncia que asumirá el 100% de participación en bloques en Costa Afuera

Macroeconomía

Efecto dominó. Baja de calificación de Fitch a Colombia les pasa factura a Ecopetrol y a algunos bancos

Mejor Colombia

Más de 200 proyectos y 1,5 millones de beneficiados: así invierte Ecopetrol en los territorios

El laboratorio de innovación que acompaña al programa se ha convertido en uno de sus principales diferenciales. Dotado con herramientas para arte, ciencia, modelado, electrónica y prototipado, ofrece un entorno que estimula la experimentación y la creación. De estos espacios han surgido iniciativas que van desde soluciones ambientales hasta desarrollos tecnológicos de impacto social, algunas de ellas reconocidas a nivel nacional e internacional.

Mentes brillantes

Jóvenes de 19 barrios aledaños a la Refinería y el corregimiento de Pasacaballos participaron en Jóvenes 4.0 y tres de ellos resultaron ganadores en los Premios Saberes Heroicos: la noche de los mejores, organizados por la Alcaldía de Cartagena. Laury Macea y Anailyn Ballesteros recibieron el reconocimiento en la categoría ‘Proyecto de Impacto: Emprendimiento sostenible’ por una iniciativa que produce energía a partir de plástico mediante pirolisis. Kalet Puentes Morales fue premiado en la categoría ‘Estudiantes que inspiran’ gracias al desarrollo de un prototipo de prótesis robótica de brazo de bajo costo.

Aunque se contrae, la inversión privada sigue fortaleciendo el desarrollo local: “Es más significativa donde el Estado es débil”

El impacto del programa también se refleja en el trabajo colaborativo entre jóvenes de distintos territorios. Un equipo conformado por seis participantes de Tauramena (Casanare), Puerto Wilches (Santander), Villavicencio (Meta) y San Miguel (Putumayo) obtuvo el primer lugar entre 19 finalistas del Premio Internacional de Talento Digital Escolar Los Creadores Chile, con la prótesis robótica The HandBro, elaborada con material reciclable y diseñada para personas amputadas.

En el Magdalena Medio, Julián Vásquez, un joven de Yondó, desarrolló un proyecto sobre hidrógeno verde que le abrió las puertas al evento Circuito H2 Medellín y a una visita académica a los laboratorios de EPM. El interés de un representante de la Gobernación de Antioquia, quien reconoció el potencial de la iniciativa, permitió que la propuesta trascendiera el ámbito local y se conectara con escenarios especializados en transición energética.

El programa también impulsa talentos en campos artísticos y culturales. Paula Ospino, beneficiaria de Cantagallo (Bolívar), obtuvo el primer puesto en el Concurso de Artes Visuales y Microrelato del Museo de Arte Moderno de Bogotá, un certamen de alcance latinoamericano que marcó un hito en su trayectoria como artista emergente.

Cuando invertir no basta: los retos de la inversión social privada en Colombia

Todas estas historias reflejan un propósito más amplio. A través de la línea de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Ecopetrol busca fortalecer una cultura de innovación que contribuya a la diversificación económica de territorios históricamente dependientes de la actividad petrolera y, al mismo tiempo, apoyar los procesos de transición energética con formación y desarrollo de capacidades locales.

Jóvenes 4.0 confirma que la transformación es posible cuando el talento juvenil se conecta con infraestructura, acompañamiento académico y oportunidades reales. Los participantes adquieren conocimientos técnicos, pero también fortalecen su autoestima, su sentido de pertenencia y su visión de futuro.

En varios municipios, el programa ya deja resultados tangibles: proyectos comunitarios en marcha, redes de colaboración activas y jóvenes que reconocen la educación como un camino viable para progresar. Jóvenes 4.0 se posiciona como un modelo replicable de innovación con enfoque territorial, una apuesta que demuestra que invertir en las capacidades de los jóvenes transforma sus vidas y redefine el futuro de las comunidades donde crecen.

*Contenido elaborado con el apoyo de Ecopetrol.

Mas de Mejor Colombia

Ecopetrol - API

Con cacao premiado en Europa, los Llanos Orientales impulsan un giro histórico para el campo

Ecopetrol - API

Formar talento para transformar regiones: una apuesta de largo plazo en educación superior

En alianza con la Universidad Nacional de Colombia, este programa liderado por Ecopetrol impulsa las capacidades

Jóvenes 4.0: la apuesta que está cambiando el destino de miles de jóvenes en Colombia

Entre final y comienzo de año, las celebraciones activan algunos de los mayores circuitos productivos del país.

Ferias y fiestas: cuando Colombia celebra, la economía se mueve

La gestión del gobernador Patiño se ha enfocado en fortalecer la producción, la sostenibilidad y los ingresos rurales de miles de familias de la región.

Risaralda acelera su desarrollo con tren, vías y millonaria inversión social

Tres de sus Unidades Móviles recorren zonas urbanas periféricas y áreas rurales con una oferta integral que incluye medicina general, odontología, salud mental, pruebas diagnósticas básicas, vacunación y suministro de medicamentos.

Más de 51.000 personas atendidas con unidades móviles de salud

La estrategia vial no se limita a los grandes corredores. Uno de los componentes con mayor impacto social es la recuperación de la malla vial interna de los barrios.

Ibagué ejecuta el mayor plan vial de su historia con inversiones que superan los 140.000 millones de pesos

Ibagué es una de las pocas del país con dos complejos acuáticos certificados internacionalmente.

Ibagué le gana a las grandes capitales: 13 escenarios, récord de eventos y el mejor evento deportivo del país

Inversión social en Colombia.

Cuando invertir no basta: los retos de la inversión social privada en Colombia

Jaime Arteaga, director de JA&A Jaime Arteaga Y Asociados.

Aunque se contrae, la inversión privada sigue fortaleciendo el desarrollo local: “Es más significativa donde el Estado es débil”

Noticias Destacadas