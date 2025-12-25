Trabajadores tienen cuatro nuevos permisos remunerados en 2026: cambios de la reforma laboral

La reforma laboral es uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno Petro y uno de los pocos que recibió luz verde en el Legislativo, por lo que hace exactamente 6 meses se convirtió en ley de la República y trajo consigo varios cambios para los trabajadores colombianos, anulando leyes que habían tenido una continuidad en el país de más de dos décadas.

Entre los cambios que muchos verán a partir del siguiente año se encuentra un ajuste en la jornada nocturna, además de cambios en recargos dominicales o festivos, entre otros aspectos, como el ajuste en contratos a término fijo, indefinido o de otro tipo. Existe otro que pocos conocen y es el de los permisos remunerados.

Un trabajador colombiano, antes de la norma, tenía pocas razones para pedir permiso y ausentarse de sus labores. Ahora tiene cuatro nuevos permisos por los cuales se puede ausentar, sin temor a ser despedido o incluso, sin que se le deje de pagar su salario durante este día.

Cuatro permisos remunerados que introduce la reforma laboral a trabajadores en 2026

El primer permiso que puede recibir el trabajador de manera remunerada, según el artículo 15 de la normativa, es el de poder asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas cuando se informe al empleador junto con un certificado previo.

También el trabajador tiene derecho a un permiso para asistir a obligaciones escolares cuando sea acudiente de un menor de edad y cuando resulte obligatoria su asistencia a un centro de educación.

Puede acceder a un permiso remunerado si necesita asistir a citaciones judiciales, administrativas o legales. En este caso el jefe no puede negarse o amenazar con el despido.

Finalmente, pueden acordar un día de descanso remunerado cada 6 meses de trabajo si cumplen con la certificación del uso de bicicletas como medio de transporte, tanto para la llegada como salida de su sitio de trabajo.

Es clave que el trabajador tenga los soportes legales como certificados, citaciones, entre otros documentos, para que pueda demostrar que efectivamente tiene estos compromisos. De lo contrario, puede ser más difícil solicitarlos.

