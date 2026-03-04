Trabajadores

Empleados en Colombia: la hora de trabajo sube a casi $10.500 por curioso efecto de ley que aumenta el pago mientras reduce su jornada

Es bueno que los trabajadores reciban más ingresos, pero en una economía en la que la productividad está estancada el efecto de un incremento en el costo por hora de trabajo puede ser mayúsculo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
4 de marzo de 2026, 10:19 a. m.
Trabajadores
Trabajadores Foto: Getty Images

Durante el primer semestre de 2025, el salario por hora era de 7.736 pesos y a mitad de 2026 ese costo pasará a ser de 10.422 pesos, lo que implica un crecimiento de 34,7 %, según cálculo de Anif.

¿Quiénes quedan libres del impuesto predial este año? Guía práctica para propietarios

Esa variación que podría sonar bien para el que la recibe y que podría tener fuertes efectos en muchos frentes, estaría explicada, tanto por el ajuste del salario mínimo, como por otros cambios laborales que se darán en ese periodo.

El riesgo, según Anif, es que se afecte la contratación, la formalización y la sostenibilidad empresarial, ya que en empresas micro y pequeñas, más de la mitad de los vinculados devenga alrededor de un salario mínimo.

Para el centro de pensamiento económico que dirige José Ignacio López, si bien el objetivo de un alza en el salario mínimo es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, cuando se impacta la estructura de costos del mercado laboral formal el panorama se podría complicar.

Macroeconomía

Compra y reventa de gas puede generar aumentos de precios que la SuperServicios tiene bajo la lupa

Macroeconomía

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial del 4 de febrero

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 4 de marzo

Macroeconomía

Esta institución, una de las más atacadas por Gustavo Petro, le entregará billonarios recursos al Gobierno. ¿Paradoja?

Macroeconomía

Los siete impactos que ya puede sentir Colombia por la escalada en Medio Oriente, el alza del petróleo y el dólar

Macroeconomía

Índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil subió 2,8 % en febrero

Macroeconomía

Dian informa modificación de los vencimientos tributarios por día cívico; contribuyentes deben tomar nota

Macroeconomía

Asambleas en conjuntos residenciales viven fuertes tensiones por cuenta del incremento del salario mínimo. Este es el panorama

Política

Iván Cepeda reveló cuál será la primera medida que firmará si llega a la Presidencia: “Rebajar mi salario”

Deportes

Fórmula 1: los multimillonarios salarios de los 22 pilotos de la máxima categoría del automovilismo

Todos los expertos aclaran que la suspensión del alza del salario mínimo solo producirá efectos a partir de la publicación del nuevo decreto que emita el Gobierno.
El salario mínimo aumenta para proteger el poder adquisitivo del trabajador, pero cuando el alza es mucha y no hay productividad, el panorama se complica. Foto: ADOBE STOCK

Sin duda, hay una mayor carga para las empresas, pero no todas tienen la capacidad de trasladar dichos costos a los precios finales. En tales casos, muchas se verían avocadas a tomar decisiones en términos de contratación, inversión y formalización.

Otra arista

Los cambios en la jornada laboral, que ha venido reduciéndose de manera gradual, a partir de una ley promulgada en 2021, constituyen otra arista, sin contar con que la reforma laboral también aumentó el costo por recargo nocturno y dominicales.

YouTube video waZ977M2BjI thumbnail

“Al mantenerse constante el ingreso mensual mientras disminuye el número de horas trabajadas, el costo unitario del trabajo aumenta de forma automática, generando un cambio estructural en la relación entre remuneración y tiempo laborado que incide directamente sobre los costos laborales empresariales”, argumentó Anif.

Pero sería el aumento del salario mínimo el que pone el 80 % de ese 34,7 % que aumenta el salario por hora trabajada, según se indica en el informe.

Bankruptcy concept, isometric suffering businessman sitting under collapsed pile of gold coins
En el alza del salario mínimo hay muchas ‘víctimas colaterales’, cuyos salarios no subieron en la misma proporción, pero sus gastos sí se dispararon al mismo ritmo. Foto: Getty Images

Empresas pequeñas

Una empresa grande que, inclusive, son las que menos tienen empleados con el salario mínimo, podría soportar los nuevos costos, pero las que tienen entre 1 y 5 empleados, en las que el 63 % de la nómina gana el salario mínimo, podrían recibir los mayores impactos. Inclusive, ya están tomando medidas con la empleabilidad, cotejando turnos y dejando un empleado donde antes había 3.

La conclusión a la que llega Anif es que el incremento del salario mínimo, combinado con la reducción progresiva de la jornada laboral, configura un aumento del costo laboral y modifica de manera permanente la relación entre salario y productividad", expresa el documento.

Para los investigadores de ese centro de pensamiento económico, si bien estas medidas buscan fortalecer el ingreso de los trabajadores, su impacto recae con mayor intensidad sobre las micro y pequeñas empresas, cuya nómina asalariada está ampliamente concentrada en el salario mínimo y cuyos márgenes de maniobra son más limitados, argumenta el informe.

Más de Macroeconomía

El gas en Colombia

Compra y reventa de gas puede generar aumentos de precios que la SuperServicios tiene bajo la lupa

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial del 4 de febrero

aranceles EEUU Dólar

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 4 de marzo

Gustavo Petro Banco de la Republica

Esta institución, una de las más atacadas por Gustavo Petro, le entregará billonarios recursos al Gobierno. ¿Paradoja?

La transformación de Venezuela en un petro-Estado, tras la nacionalización de 1976, socavó las bases de la democracia. Hoy, de nuevo, se quiere plantear la utopía de un país rico en petróleo, pero sin democracia.

Los siete impactos que ya puede sentir Colombia por la escalada en Medio Oriente, el alza del petróleo y el dólar

Índice de Precios Agropecuarios

Índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil subió 2,8 % en febrero

¿Está en la lista? La DIAN podría embargar sus cuentas si está en ella por esta causa.

Dian informa modificación de los vencimientos tributarios por día cívico; contribuyentes deben tomar nota

Menor producción y mayores ganancias

Ecopetrol produciendo menos y el precio del petróleo disparado: la ecuación que más conviene no llega

Cultivo de maiz

Fenalce alerta por mayor dependencia de importaciones de maíz y fríjol

Noticias Destacadas