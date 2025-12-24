Grupo Aval, de Sarmiento Angulo, anuncia impacto para miles de clientes: esto pasará con uno de sus bancos

El Grupo Aval, es uno de los conglomerados financieros más importantes de Colombia y que se ha extendido por todo Centroamérica, convirtiéndose en uno de los líderes en el negocio de la banca tradicional.

Luis Carlos Sarmiento Angulo, el cerebro detrás del conglomerado, es uno de los hombres más ricos del país, que con su historia de crecimiento empresarial, ha cautivado a miles de empresarios.

Luis Carlos Sarmiento Angulo es el cerebro detrás del Grupo Aval. Foto: juan carlos sierra-semana

Recientemente, se conoció un anuncio que hizo el conglomerado y que tiene que ver con uno de los bancos más importantes dentro de su portafolio. El anuncio tendría un buen impacto en miles de clientes en Colombia y otros países.

El Banco de Bogotá, anunció la llegada a un acuerdo para la adquisición del portafolio de clientes del negocio de persona natural del Banco Itaú en Colombia y Panamá.

Con dicha operación, el banco colombiano adquirirá los activos y pasivos de unos 267.000 clientes pertenecientes al banco de origen brasileño.

Este es el movimiento que habrá en Itaú y Banco de Bogotá. Foto: Itaú

Este negocio podría sumar unos 6,5 billones de pesos, que son poco más de 1.700 millones de dólares, solo en créditos de consumo y vivienda. De otro lado, adquirieron unos 4,1 billones de pesos en depósitos, que son unos 1.079 millones de dólares.

Itaú indicó en un comunicado que gracias a esta operación se fortalece el proceso de ajuste de su estrategia, que busca enfocar sus operaciones en Itaú Corporate, que agrupa todos los negocios de personas jurídicas en Colombia y Panamá, en tesorería, y en las filiales Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciaria e Itaú Panamá.

Es importante tener en cuenta que la transferencia de los clientes y sus activos y pasivos se realizará una vez se haga el cierre de la transacción, que está además sujeta a la aprobación de los organismos reguladores en el país.

La entidad bancaria es perteneciente al conglomerado del Grupo Aval. Foto: Cortesía Banco de Bogotá

Mientras esto surte efecto, Itaú mantendrá sus servicios y canales sin cambios en Colombia.