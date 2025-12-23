CALIFICADORAS

Efecto dominó. Baja de calificación de Fitch a Colombia le pasa factura a Ecopetrol y a algunos bancos

El coletazo de la decisión de la calificadora no se hizo esperar. Estas entidades financieras reciben el efecto.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
23 de diciembre de 2025, 11:18 a. m.
Calificadora Fitch
Calificadora Fitch Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

Cuando una calificadora baja la nota soberana a un país, lo que está débil termina atropellado.

Así sucedió tras la decisión de la firma Fitch, una de las cuatro más grandes del mundo, de bajar la calificación de Colombia de ‘BB’ con Perspectiva Estable desde ‘BB+’ con Perspectiva Negativa, y el techo país a ‘BB+’ desde ‘BBB-’.

Ecopetrol, la empresa más grande del país, bajo control mayoritario del Estado en términos de acciones, fue la primera en recibir el coletazo y a ella le siguen ahora algunos bancos, según información divulgada por Fitch este martes 23 de diciembre.

Ecopetrol acciones
Ecopetrol Foto: SEMANA

A la petrolera estatal, la agencia calificadora de riesgos le redujo la calificación global de BB+ a BB con perspectiva estable. Esto, en línea con el ajuste realizado a la calificación soberana de Colombia el 16 de diciembre, que también disminuyó a BB, perspectiva estable, lo cual evidencia el fuerte vínculo de Ecopetrol con el soberano.

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 23 de diciembre: así se mueve la divisa

Macroeconomía

Petición de los sindicatos en la negociación del salario mínimo va mucho más allá de un alza del 16 %

Macroeconomía

Salario mínimo 2026: estudio dice que no se están mejorando ingresos de trabajadores. ¿Por qué?

Macroeconomía

Transportadores reaccionan ante aumento en precio del ACPM, ¿qué tanto efecto tendrá sobre los precios?

Macroeconomía

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | Auxilio de transporte, otra de las aristas de mayor importancia en las negociaciones

Macroeconomía

Dólar cierra a la baja en la tarde del lunes 22 de diciembre de 2025

Macroeconomía

Relevo en la UPME. Se posesionó la nueva directora, entidad clave para la transición energética

Macroeconomía

Colombia, único país de América Latina con perspectiva negativa de Fitch: “El Gobierno no quiere hacer el ajuste”

Macroeconomía

Fitch advierte sobre la pérdida de credibilidad fiscal de Colombia y duda del éxito de una nueva reforma tributaria

Macroeconomía

Fitch no ve otra reforma tributaria en lo que queda del gobierno Petro

Ahora, la calificadora incluyó a dos entidades financieras. Se trata de Banistmo.

Según las consideraciones de Fitch, esto se debe a que la acción soberana refleja el deterioro de la dinámica fiscal y de deuda, no es un empeoramiento de la actividad económica ni de las condiciones para la operación de los bancos. Por lo tanto, la decisión sobre las calificaciones no recae sobre todo el sistema bancario que, entre otras, según dijo Fitch, “mantiene una capitalización suficiente, una rentabilidad en mejora y menores cargos por deterioro de préstamos”.

Para dicha decisión, Fitch recordó que el crecimiento proyectado para el producto interno bruto del país es de 2,7 % en 2025, cifra que luce mucho mejor que la que se mostró en 2024, que fue de 1,7 %.

¿Qué pasó en estos bancos?

Lo que hizo Fitch fue “poner en ‘ON’ la IDR de largo plazo de ‘BB+’ de Banistmo, su calificación de soporte de accionistas (SSR; shareholdersupportrating) de ‘bb+’, su calificación de viabilidad (VR; viability rating) de ‘bb’, sus calificaciones en escala nacional de ‘AA+(pan)’ y ‘F1+(pan)’ y sus calificaciones de deuda, luego del anuncio reciente de su venta a Inversiones Cuscatlán".

No obstante, Fitch afirmó la IDR de corto plazo del banco en ‘B’. Todo, porque la calificadora considera que podrían darse posibles implicaciones crediticias debido a los cambios anunciados en su estructura accionaria.

Desde la banca se ha impulsado el uso de medios de pago digitales como herramientas clave para fortalecer la cobertura, la eficiencia y la trazabilidad del sistema financiero existente en el país. Foto 123rf
Bancos Foto: Foto 123rf

En todo caso, habrá un seguimiento a la culminación de la transacción y sus implicaciones sobre el perfil de Banistmo, lo cual podría tomar más de seis meses, señaló Fitch.

En referencia a Multibank, de acuerdo con lo señalado por Fitch, se produjo “una baja en la IDR de largo plazo a ‘BB’ desde ‘BB+’ y la calificación nacional de largo plazo a ‘AA(pan)’ desde a ‘AA+(pan)’ de Multibank, respectivamente”.

Las razones de esta decisión obedecerían a “un posible apoyo que recibiría de su accionista Banco de Bogotá, de ser necesario, como se refleja en su SSR, que fue también rebajado a ‘bb’ desde ‘bb+’ con ON. Esto se refleja la menor importancia del banco para su actual accionista, Bogotá”, dijo la calificadora.

Algunas calificadoras, como Fitch, ven riesgos en Ecopetrol. En marzo de 2025 le mantuvo la calificación en BB+, pero cambió la perspectiva de estable a negativa.
Algunas calificadoras, como Fitch, ven riesgos en Ecopetrol. Foto: adobe stock

Mas de Macroeconomía

Economia

Dólar en casas de cambio para este 23 de diciembre: así se mueve la divisa

Regiones

Efecto dominó. Baja de calificación de Fitch a Colombia le pasa factura a Ecopetrol y a algunos bancos

El Ministerio de Trabajo lamentó la inasistencia del gremio a la mesa de concertación.

Petición de los sindicatos en la negociación del salario mínimo va mucho más allá de un alza del 16 %

Salario minimo

Salario mínimo 2026: estudio dice que no se están mejorando ingresos de trabajadores. ¿Por qué?

Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, habla sobre aumento del diésel

Transportadores reaccionan ante aumento en precio del ACPM, ¿qué tanto efecto tendrá sobre los precios?

Billetes colombianos

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | Auxilio de transporte, otra de las aristas de mayor importancia en las negociaciones

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.

Dólar cierra a la baja en la tarde del lunes 22 de diciembre de 2025

Cristina Portocarrero Ospina, nueva directora de la Upme

Relevo en la UPME. Se posesionó la nueva directora, entidad clave para la transición energética

El presidente Gustavo Petro ha buscado apoyo internacional en medio de las fuertes tensiones con Donald Trump.

Petro justificó su emergencia económica: la deuda “es insostenible”; arremetió contra el Banco de la República y habló de la Corte

Malecón turístico de Coveñas

Una obra clave para el turismo del caribe: Coveñas entrega su nuevo malecón

Noticias Destacadas