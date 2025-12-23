Efecto dominó. Baja de calificación de Fitch a Colombia le pasa factura a Ecopetrol y a algunos bancos

Cuando una calificadora baja la nota soberana a un país, lo que está débil termina atropellado.

Así sucedió tras la decisión de la firma Fitch, una de las cuatro más grandes del mundo, de bajar la calificación de Colombia de ‘BB’ con Perspectiva Estable desde ‘BB+’ con Perspectiva Negativa, y el techo país a ‘BB+’ desde ‘BBB-’.

Ecopetrol, la empresa más grande del país, bajo control mayoritario del Estado en términos de acciones, fue la primera en recibir el coletazo y a ella le siguen ahora algunos bancos, según información divulgada por Fitch este martes 23 de diciembre.

A la petrolera estatal, la agencia calificadora de riesgos le redujo la calificación global de BB+ a BB con perspectiva estable. Esto, en línea con el ajuste realizado a la calificación soberana de Colombia el 16 de diciembre, que también disminuyó a BB, perspectiva estable, lo cual evidencia el fuerte vínculo de Ecopetrol con el soberano.

Ahora, la calificadora incluyó a dos entidades financieras. Se trata de Banistmo.

Según las consideraciones de Fitch, esto se debe a que la acción soberana refleja el deterioro de la dinámica fiscal y de deuda, no es un empeoramiento de la actividad económica ni de las condiciones para la operación de los bancos. Por lo tanto, la decisión sobre las calificaciones no recae sobre todo el sistema bancario que, entre otras, según dijo Fitch, “mantiene una capitalización suficiente, una rentabilidad en mejora y menores cargos por deterioro de préstamos”.

Para dicha decisión, Fitch recordó que el crecimiento proyectado para el producto interno bruto del país es de 2,7 % en 2025, cifra que luce mucho mejor que la que se mostró en 2024, que fue de 1,7 %.

¿Qué pasó en estos bancos?

Lo que hizo Fitch fue “poner en ‘ON’ la IDR de largo plazo de ‘BB+’ de Banistmo, su calificación de soporte de accionistas (SSR; shareholdersupportrating) de ‘bb+’, su calificación de viabilidad (VR; viability rating) de ‘bb’, sus calificaciones en escala nacional de ‘AA+(pan)’ y ‘F1+(pan)’ y sus calificaciones de deuda, luego del anuncio reciente de su venta a Inversiones Cuscatlán".

No obstante, Fitch afirmó la IDR de corto plazo del banco en ‘B’. Todo, porque la calificadora considera que podrían darse posibles implicaciones crediticias debido a los cambios anunciados en su estructura accionaria.

En todo caso, habrá un seguimiento a la culminación de la transacción y sus implicaciones sobre el perfil de Banistmo, lo cual podría tomar más de seis meses, señaló Fitch.

En referencia a Multibank, de acuerdo con lo señalado por Fitch, se produjo “una baja en la IDR de largo plazo a ‘BB’ desde ‘BB+’ y la calificación nacional de largo plazo a ‘AA(pan)’ desde a ‘AA+(pan)’ de Multibank, respectivamente”.

Las razones de esta decisión obedecerían a “un posible apoyo que recibiría de su accionista Banco de Bogotá, de ser necesario, como se refleja en su SSR, que fue también rebajado a ‘bb’ desde ‘bb+’ con ON. Esto se refleja la menor importancia del banco para su actual accionista, Bogotá”, dijo la calificadora.