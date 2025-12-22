Petro justificó su emergencia económica: la deuda “es insostenible”; arremetió contra el Banco de la República y habló de la Corte

A pocas horas de que el Gobierno expida los primeros decretos de la emergencia económica, el presidente Gustavo Petro aprovechó sus redes sociales para justificar la medida. Según el primer mandatario, la deuda del país “es insostenible”.

Petro hizo la defensa luego del ruido que generó el decreto en sectores de oposición a su gobierno e independientes que estiman que no está totalmente justificado y que se caería en la revisión de la Corte Constitucional.

“Nosotros no nos endeudamos para financiar gasto ni corriente ni de inversión del actual gobierno. Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos, que, en el caso de la deuda interna hecha con nacionales, se eleva, pero solo por el efecto de la tasa de interés del Banco de la República”, dijo el presidente.

Ya hay una primera demanda que radican contra el decreto de emergencia económica del gobierno Petro. Foto: No

“La deuda externa de Colombia no aumenta y tiene tendencia a disminuir respecto a la economía”, afirmó. Y a renglón seguido explicó que la diferencia entre deuda pública bruta y neta “es que para endeudarse hay que dejar como garantías de corto plazo unos dineros en la banca nacional o internacional. Esos dineros se recuperan en el corto plazo”.

Aseguró que la deuda neta integral del gobierno disminuye este año como porcentaje del PIB respecto al año pasado y está dentro del marco fiscal de mediano plazo.

Por tanto, “en vez de dispararse, como dice la prensa, hemos logrado disminuirla porcentualmente, cosa que la prensa nacional no dice en busca de resultados electores en favor de sus propietarios, que son los hombres más ricos de Colombia y se acostumbraron a ser los verdaderos dueños del poder”.

“El verdadero dueño del poder es el pueblo en los gobiernos progresistas”, destacó.

La Corte Constitucional decidirá la suerte jurídica de la emergencia económica declarada por Gustavo Petro. Foto: Presidencia - Colprensa

Ahora, de acuerdo con Petro, “la deuda actual es insostenible porque la ecuación económica fundamental de las finanzas públicas no se cumple. Sin superávit primario fiscal, si la tasa de interés real de la economía sobrepasa la tasa de crecimiento real de la economía, entonces la deuda es insostenible”.

Y siguió: “Eso es lo que pasa hoy en Colombia. Tenemos un déficit primario en las finanzas públicas desde el gobierno de Juan Manuel Santos, pero solo en este gobierno el Banco de la República decidió poner la tasa de interés real por encima de la tasa de creciente real de la economía. Así intentó detener el crecimiento económico con una tesis falsa sobre las causas de la inflación, que en mi gobierno decreció sustancialmente”.

Petro, quien cada vez que puede cuestiona el papel de la entidad financiera estatal, dijo en esta oportunidad que “el Banco de la República (durante su gobierno) se comportó no como banca central independiente, sino como oposición”.

Y añadió: “Hoy la tasa de riesgo del país colombiano encarece la acción de endeudarse para pagar deuda, roll over, que desde hace siglos se hace; se ha colocado al nivel de Rusia, país bloqueado por el sistema financiero dominante dirigido desde EE. UU. e Israel".

Informó que las condiciones de la emergencia económica “son evidentes” y lanzó una advertencia:

“Si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza, sino simple economía de primer semestre”.

El presidente Gustavo Petro durante una intervención en el municipio de Roberto Payán, en Nariño. Foto: Presidencia

El decreto de emergencia en materia tributaria se basará en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso rechazan, anticipó.

“Los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica. Es una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad”, precisó.

La declaratoria ya tiene las firmas de los ministros y los decretos se empezarán a expedir en las próximas horas. La Corte Constitucional, actualmente en vacancia judicial, toma nota.