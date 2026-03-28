Los alcaldes de las ciudades capitales quieren pasar la página de la tensa relación que tuvieron con el Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro y ya preparan una lista de peticiones a los candidatos presidenciales para que el nuevo periodo comience con un diálogo entre la nación y los territorios.

Un grupo conformado por 23 mandatarios locales les solicitó a los aspirantes a la Casa de Nariño hacer público cómo sería su relación con las capitales y qué compromisos asumirán sobre los proyectos que se desarrollan en cada una de estas, para que se pueda tener claridad sobre qué les espera en la relación de los territorios con el Estado central.

El llamado surge porque el saliente presidente Gustavo Petro termina su mandato en medio de una mala relación con los alcaldes de las capitales, quienes se quejan de que los recursos no llegaron ni siquiera a los territorios que son administrados por políticos afines al Pacto Histórico, el partido del mandatario, como el caso de Pasto.

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Son varias las peticiones. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reclama que el ganador de las elecciones vea en ellos a unos aliados para cumplir los planes de gobierno y no a enemigos políticos. Desde Bogotá, por ejemplo, claman que se tenga un compromiso con la construcción del metro porque, como lo relata el mismo Galán, en estos dos años y medio el Gobierno ha sido el obstáculo de ese proyecto.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ve necesario que los candidatos se comprometan a conectarse con los ciudadanos y a acompañar a los mandatarios locales en los problemas de cada día. Por ejemplo, Char se queja de que en su ciudad la Policía Nacional depende de los recursos de su administración a fin de resolver asuntos tan básicos como tener motos y gasolina para moverse, un punto que clama sea atendido por la Casa de Nariño.

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Desde Cartagena, el mandatario distrital, Dumek Turbay, reclama que con el nuevo presidente él y sus pares no tengan que “mendigar” apoyo para que les acompañen en sus planes de desarrollo, programas que tendrán que cumplir en los próximos 20 meses.

Rafael Bolaños, alcalde de Quibdó, pide que el próximo jefe de Estado esté presto a trabajar con los mandatarios locales y que se tenga en cuenta a las capitales más pequeñas en términos de recaudo, como la suya, al momento de discutir la ley de competencias que implementa la reforma al Sistema General de Participaciones.

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La cuestión de la transferencia de los recursos es un tema de todos los mandatarios locales porque el nuevo Congreso debatirá la ley de competencias, a partir de la que se definirán mayores transferencias a los territorios, pero también más tareas que algunos alcaldes no saben si podrán ejecutar.

El director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Marín, enumera que esperan propuestas sobre seguridad urbana, autonomía territorial, relación entre los territorios y el Estado central, alcance de la movilización social, lucha contra la pobreza y desarrollos urbanos para que las ciudades puedan seguir creciendo.

Hasta ahora, los mandatarios locales no se han reunido con alguno de los 14 candidatos, pero quieren hacerlo para conocer sus propuestas y saber cómo sería esa relación institucional. Los alcaldes esperan que la interlocución se concrete para que se dé un cambio en la relación a partir del 7 de agosto, cuando llegue un nuevo inquilino a la Casa de Nariño.