Alejandro Char alertó sobre “terrible” situación para los policías en Barranquilla: “Ni siquiera tienen para la gasolina”

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó una alerta sobre los problemas de financiación de la Fuerza Pública que actúa en su ciudad y en el departamento del Atlántico.

Char aseguró que el Gobierno no les estaría dando recursos a los policías para que tengan motos, combustible para sus vehículos o hasta elementos de su indumentaria policial necesaria para protegerse y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

Esa advertencia fue hecha desde la Asamblea General de Asocapitales, en Medellín, donde él y otros alcaldes pidieron al unísono que la financiación del Estado central llegue a los territorios.

“Esto es terrible. La Policía Nacional no tiene ni motos; tuvimos que comprárselas todos nosotros. No tienen un radio, no tienen una cámara. Si no fuera por los presupuestos del Atlántico y de Barranquilla, no tendrían cómo moverse porque ni siquiera tienen gasolina”, expresó Char.

El alcalde de Barranquilla se sumó a las voces de los mandatarios locales que se quejaron de la falta de articulación del gobierno de Gustavo Petro con las entidades territoriales. Justamente, el mandatario barranquillero pidió que el próximo gobierno escuche las necesidades de los mandatarios locales.

Carlos Fernando Galán desde Asocapitales: “En las ciudades avanzamos en medio de dificultades de diálogo con la nación”

“Qué fácil sería para ese presidente o presidenta que llegue acompañar al alcalde y gobernador en todas las cosas que están pasando en el día a día. Colombia sería diferente y sería lo más fácil para ese presidente conectarse con las necesidades de la gente y empezaría un periodo de gobierno presidencial histórico en Colombia”, manifestó Char.

El alcalde de Barranquilla pidió que el próximo gobierno esté dispuesto a hacer equipo, cofinanciar y acompañar los proyectos de alcaldes y gobernadores para el año y medio que estarán compartiendo agendas en la administración pública.

Alcaldes reclaman que no fueron escuchados por el Gobierno: “La conversación no ha sido la mejor”

En ese punto, los 23 alcaldes de ciudades capitales que se reunieron en el Congreso de Asocapitales anunciaron que buscarán conversaciones con los candidatos a la Casa de Nariño para presentar sus propuestas y buscar una articulación de cara a la nueva administración presidencial.