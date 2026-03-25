Los alcaldes de las ciudades capitales se reúnen en la Asamblea General de Asocapitales con una queja en común de varios mandatarios locales: el Gobierno nacional no ha escuchado las agendas de sus administraciones.

Los centros administrativos del país reclaman recursos, ser escuchados en la construcción del proyecto de ley de competencias que está en discusión en el Congreso y que la Casa de Nariño sea aliada en el desarrollo de los territorios, mas no un obstáculo para los proyectos locales.

Dumek Turbay relató que cuando ejerció como gobernador de Bolívar, en la administración anterior, el Estado central era el principal aliado del departamento. Sin embargo, dice que no entiende cómo esa relación del Gobierno nacional con los territorios cambió cuando atender los asuntos de las regiones no debe ser una cuestión de ideología.

Alcaldes de las ciudades capitales alistan propuesta al Congreso para la ley de competencias

“Los últimos dos años no han sido fáciles para los alcaldes. La conversación con el Estado nacional no ha sido la mejor, nos hemos sentido un tanto abandonados. Hemos planteado el deseo de que nos acompañen en nuestro plan de desarrollo y el centralismo ha sido nuestro principal enemigo. Necesitamos que el Estado cambie ese nivel de responsabilidades y de concentración de recursos”, expresó el alcalde de Cartagena.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, se queja de que desde Bogotá están delegando responsabilidades a los alcaldes y a los gobernadores sin que se le entregue a las entidades territoriales los recursos necesarios para atender esas tareas. Eder reclama que se den más recursos a las regiones, pero también que se tenga más flexibilidad en asuntos fiscales.

Federico Gutiérrez desde Asocapitales: “El presidente visita las regiones cuando va a hablar con los peores bandidos”

Federico Gutiérrez, por su parte, asegura que el presidente Gustavo Petro solo tuvo una reunión con su ciudad en mayo de 2024. El mandatario de Medellín cuestiona que el jefe de Estado se ha reunido con los “principales bandidos” en las regiones, mas no con los mandatarios locales.

“A Medellín y a otras ciudades no llega un peso del Gobierno nacional, los esfuerzos los estamos haciendo nosotros. Esa es la realidad. No estamos ni dedicados a quejarnos, ni vinimos a esta cumbre de alcaldes de ciudades capitales a quejarnos, sino a buscar soluciones”, expresó el alcalde de Medellín.

Asocapitales presenta propuestas a los candidatos: “Necesitamos restablecer la relación entre el Estado y las ciudades”

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, puntualizó que el proyecto sobre las competencias de las regiones debe construirse en articulación con el Gobierno, el Congreso, las ciudades, la Fiscalía y otras instancias y no como un articulado de un solo actor.

En contraste con los apuntes de los otros mandatarios, Galán sostiene que, al menos en los asuntos de Justicia, sí ha tenido reciprocidad por parte del Gobierno nacional.

Pero la conclusión de la Asamblea General de Asocapitales deja a los alcaldes de las capitales del país aún más distantes al presidente Petro. Todos, al unísono, expresaron que el jefe de Estado ha hecho a un lado a las regiones y que los recursos no se están viendo. Su preocupación ahora, más que la relación con la administración actual, es conversar con los candidatos presidenciales para que esa historia no se repita.