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Alcaldes de las ciudades capitales alistan propuesta al Congreso para la ley de competencias

Ese proyecto, que reglamenta la reforma al Sistema General de Participaciones, estará en agenda en los próximos meses.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 2:49 p. m.
El Congreso debatirá el proyecto de ley de competencias
El Congreso debatirá el proyecto de ley de competencias Foto: Guillermo Torres / Semana

Los alcaldes de las ciudades capitales del país se preparan para presentarle propuestas al Congreso entorno a la discusión del proyecto de ley de competencias, que reglamenta la reforma al Sistema General de Participaciones.

Ese es uno de los asuntos que definirán los 32 mandatarios locales que se reúnen esta semana en Medellín, en el marco de la Asamblea General de Asocapitales.

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El articulado de la ley de competencias fue radicado por el Gobierno nacional en diciembre del 2025 y ya está en discusión en el recinto legislativo, sin embargo, los mandatarios locales quieren poner los puntos sobre la mesa en esa discusión.

Esta semana, los alcaldes definen cuál será el mecanismo mediante el que le pedirán al Congreso incluir sus peticiones dentro del articulado que será discutido en los próximos meses y que, probablemente, sea responsabilidad del nuevo Legislativo.

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“Necesitamos más recursos y más flexibilidad en temas fiscales. Es hora de que Colombia evalúe una reforma tributaria en la que una parte del impuesto de renta esté a cargo de las ciudades capitales”, expresó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

La iniciativa de ley de competencias desarrolla el acto legislativo que reformó el Sistema General de Participaciones. El proyecto incrementa progresivamente los recursos para las ciudades y municipios hasta llegar al 39,5 por ciento.