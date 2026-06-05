Alcalde Alex Char anuncia internet gratuito para 25 mil familias en Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer este viernes 5 de junio la noticia de la llegada de internet completamente gratis para 25 mil familias en la capital del Atlántico. El anuncio fue realizado por medio de la red social X.

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“¡Muy pronto internet gratuito para 25 mil familias en Barranquilla! Llegaremos con 50 megas de internet de alta velocidad, totalmente gratis, a nuestros barrios populares para que los niños, jóvenes y familias puedan informarse, investigar, teletrabajar, hacer sus trámites, emprender y tener más herramientas para salir adelante“, dijo el mandatario de los barranquilleros.

De igual manera, Char sostuvo que este tipo de conectividades son necesarias para el desarrollo y formación de las comunidades residentes en Barranquilla.

“Ya iniciamos los procesos para que pronto 25 mil hogares puedan acceder completamente gratis, y vamos por más. Nuestra meta es llegar a 100 mil hogares, una apuesta de Barranquilla que es posible gracias a los recursos de sus contribuyentes“, explicó.

Panorámica de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

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El mandatario de los barranquilleros insistió en que este servicio no es lujo, sino una necesidad dentro de las comunidades. “¡Porque hoy el internet no puede ser un lujo, sino una oportunidad para todos!”, finalizó.

Se espera que con el pasar de los días se puedan conocer más detalles de este proyecto que promete llevar conectividad a varios sectores de la capital del Atlántico. Entre esos detalles, la Alcaldía de Barranquilla debe precisar cuáles serán las condiciones para aplicar a este beneficio y también en qué barrios comenzará a funcionar el internet gratuito para las 25 mil familias en la ciudad.