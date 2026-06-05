La tercera edición del Festival de la Salchipapa traerá no solo una amplia oferta gastronómica a Barranquilla, sino también cambios temporales en la movilidad del centro de la ciudad.

Las autoridades de tránsito anunciaron cierres viales y desvíos en el sector de la Plaza de la Paz, donde se espera una alta afluencia de visitantes durante los cuatro días del evento.

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Así funcionará el plan de movilidad alrededor de la Plaza de la Paz

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades distritales, las medidas especiales de tránsito estarán vigentes entre el jueves 5 y el domingo 8 de junio en los alrededores de la Plaza de la Paz.

Este será el escenario principal del Festival de la Salchipapa.

El objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el acceso al evento, que en años anteriores ha congregado a decenas de miles de personas.

La Plaza de la Paz se encuentra en una zona estratégica del centro de Barranquilla, delimitada por las carreras 45 y 46 y las calles 47 y 53.

Por esta razón, los cierres impactarán algunas de las vías más transitadas del sector.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar el área de influencia de la Plaza de la Paz durante los días del festival y utilizar corredores alternos para desplazarse entre el norte y el centro de la ciudad.

El plan de tráfico contempla restricciones en las vías inmediatas al recinto, con el fin de permitir la circulación segura de peatones y visitantes.

Los conductores que habitualmente transitan por el sector deberán programar sus recorridos con anticipación y utilizar rutas alternas cercanas para evitar congestiones.

Especialmente durante las horas de mayor afluencia en la tarde y la noche, cuando se espera el mayor número de asistentes al evento gastronómico.

Las autoridades de tránsito recomiendan utilizar rutas alternas y planificar los desplazamientos durante los días del Festival de la Salchipapa en Barranquilla. Foto: Foto: Alcaldía de Barranquilla

Según la información oficial de la Secretaría Distrital de Tránsito de Barranquilla, la principal vía alterna habilitada por el cierre de la calle 53 entre carreras 45 y 46, en inmediaciones de la Plaza de la Paz, será la calle 55.

Las autoridades recomiendan a los conductores que normalmente circulan por la calle 53 desviar su recorrido por esta vía para continuar hacia sus destinos.

Además, habrá personal de tránsito orientando a conductores y peatones en los puntos de cierre.

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El Festival de la Salchipapa en la Plaza de la Paz, reunirá a decenas de establecimientos gastronómicos en una competencia que los organizadores han denominado la “Gran Batalla Mundial de la Salchipapa”.

Además de la oferta culinaria, el evento incluirá actividades culturales y espacios de entretenimiento para los asistentes.

Los cierres y desvíos temporales hacen parte del plan dispuesto para que el Festival de la Salchipapa pueda realizarse con normalidad y con mejores condiciones de seguridad para visitantes y conductores.