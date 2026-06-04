Un joven de Barranquilla fue seleccionado como uno de los ganadores del Slingshot Challenge 2026 de la National Geographic Society, un reconocimiento global que premia a jóvenes con soluciones innovadoras para problemas ambientales.

Su proyecto busca proteger a los manatíes del Atlántico mediante el uso de tecnología de monitoreo acústico en los ríos de la región.

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Proyecto colombiano propone uso de hidrófonos para rastrear manatíes y evitar su extinción en el Caribe

El reconocimiento fue otorgado a Brandon Miranda Alarcón, quien desarrolló una propuesta llamada S.O.S. Manatus, enfocada en la conservación del manatí antillano.

Es una especie catalogada como vulnerable en varias zonas del Caribe y América Latina.

La iniciativa fue seleccionada entre miles de proyectos de distintos países y recibió uno de los cinco máximos honores del certamen juvenil organizado por la National Geographic Society.

National Geographic a través del Slingshot Challenge 2026 premió al barranquillero Brandon Miranda Alarcón por su proyecto SOS Manatus, que usa hidrófonos con IA para detectar manatíes, evitando colisiones con embarcaciones y protegiendo a esta especie https://t.co/znD8dYht9v — Agronegocios (@agronegocios_co) June 4, 2026

Así funcionará el proyecto colombiano

De acuerdo con la información del programa, el proyecto propone instalar una red de sensores subacuáticos capaces de captar los sonidos de los manatíes en su hábitat natural.

Estos dispositivos permitirían detectar su presencia en tiempo real, algo especialmente relevante en regiones donde el agua turbia dificulta su observación directa.

El sistema planteado por el joven barranquillero funcionaría a partir de hidrófonos distribuidos en puntos estratégicos del río Magdalena y sus afluentes.

Los datos recopilados serían procesados para generar alertas que ayuden a prevenir accidentes con embarcaciones y a delimitar zonas de protección más precisas para la especie.

La idea surge como respuesta a una problemática persistente en el Caribe colombiano: la dificultad de monitorear a los manatíes debido a la turbiedad de los cuerpos de agua y la falta de información detallada sobre sus rutas de desplazamiento.

Esta ausencia de datos, según el planteamiento del proyecto, limita las acciones de conservación y deja a los animales expuestos a amenazas como choques con botes, pesca ilegal y pérdida de hábitat.

El Slingshot Challenge es una iniciativa global de National Geographic que busca impulsar soluciones ambientales lideradas por adolescentes, brindando apoyo financiero y visibilidad a proyectos con potencial de impacto en sus comunidades.

En esta edición, el reconocimiento incluyó un estímulo económico destinado a la implementación de las ideas ganadoras.

Con este logro, el proyecto colombiano se suma a otras iniciativas internacionales enfocadas en la protección de ecosistemas y especies en riesgo.

De esta forma se destaca el papel de la innovación juvenil en la conservación ambiental.