Colombia gana importante premio internacional por campaña turística; estos son los detalles

Colombia fue reconocido como ganador en los 2026 Effie Awards United States, uno de los premios más prestigiosos de la industria global del marketing y la publicidad, gracias a la campaña Humanimal Tourism, desarrollada bajo la narrativa de marca país Colombia, El País de la Belleza.

La campaña fue seleccionada como ganadora en la categoría Performance Marketing / Digital, un reconocimiento que destaca las estrategias de marketing más efectivas del mundo, capaces de combinar creatividad, innovación y resultados medibles.

El trofeo de plata obtenido por Colombia fue anunciado oficialmente durante la gala de los Effie Awards US, que se realizó el 27 de mayo en Nueva York, Estados Unidos.

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Los Effie Awards United States son considerados uno de los máximos reconocimientos de efectividad en marketing a nivel mundial. Cada año premian campañas que no solo destacan por su creatividad, sino por demostrar resultados concretos de negocio, posicionamiento y conexión con las audiencias.

“Es un orgullo para ProColombia compartir escenario con marcas tan prestigiosas como Tourism Ireland, y Wyndham Hotels & Resorts. Estamos marcando un precedente en el posicionamiento de nuestra nación, hace unas semanas Cannes y ahora Effie Estados Unidos”, dijo Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

“Con esta distinción, Colombia continúa consolidando su posicionamiento internacional como un destino turístico competitivo, innovador y altamente visible en escenarios globales. La narrativa ‘Colombia, El País de la Belleza’ ha llevado al país a algunos de los escenarios publicitarios más icónicos del mundo, incluyendo Times Square en Nueva York, Burj Khalifa en Dubái, The Sphere en Las Vegas. Expo Osaka, y Río de Janeiro, logrando que la campaña fuera vista más de 700 millones de veces a nivel global”, subrayó ProColombia.

Carmen Caballero, presidenta de ProColombia. Foto: Procolombia

Además, hoy tres de cada 10 viajeros internacionales que llegan a Colombia han sido impactados previamente por las campañas de promoción turística internacional.

“Este reconocimiento reafirma que Colombia, El País de la Belleza, está marcando una diferencia en la manera de promover el turismo ante el mundo. Con Humanimal Tourism demostramos cómo la creatividad, respaldada en datos y estrategia, puede convertirse en una poderosa herramienta para atraer visitantes, generar impacto económico y posicionar al país globalmente como un destino auténtico, diverso y extraordinario”, agregó Caballero.

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La estrategia ya acumula más de 55 metales y reconocimientos internacionales, entre ellos Effie Awards, Cannes Lions y World Travel Awards.

La campaña Humanimal Tourism hace parte de la narrativa ‘Colombia, El País de la Belleza’, una plataforma de promoción turística, que se ha desarrollado durante el actual cuatrienio, unificó la promoción nacional e internacional, llevada a cabo en su ejecución por ProColombia.

“La estrategia logró conectar en tiempo real el comportamiento de las especies migratorias con acciones de marketing digital, pauta segmentada y activaciones en plataformas de viaje, convirtiéndose en un referente internacional de cómo la creatividad puede traducirse en resultados concretos para el turismo y la reputación país”, subrayó esta entidad.