Cundinamarca es una región llena de paisajes naturales, historia y tradiciones, en donde los viajeros se encuentran con montañas, lagunas, páramos y pueblos coloniales que ofrecen experiencias únicas para quienes disfrutan del ecoturismo, la aventura y la tranquilidad.

Estos son los atractivos del ‘balcón de la cordillera’ en Cundinamarca, un destino ideal para el turismo rural y ecológico

Cada municipio de este departamento conserva costumbres, festividades y sabores típicos que permiten vivir una experiencia auténtica y cercana a la cultura andina. Gracias a su cercanía con Bogotá, es un destino perfecto para escapadas de fin de semana.

Uno de esos lugares que resulta de gran interés para conocer es Tibacuy, que se encuentra a 71 kilómetros de Bogotá, según información de la plataforma turística de la Gobernación del departamento, Detur.

Se dice que este destino cuenta con un legado indígena que revive la cultura Panche y Chibcha. Dentro de su territorio se extiende una gran variedad de petroglifos, pictogramas y reservas forestales que vale la pena conocer.

Cerro Quininí, en Tibacuy, Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Una de sus características es que posee variedad de pisos térmicos, además de contar con el cerro más alto y hermoso de la provincia del Sumapaz: el cerro Quininí, considerado uno de los lugares más místicos y emblemáticos del departamento.

De acuerdo con información de la Gobernación, este cerro fue hogar ceremonial de las comunidades Panche y sigue siendo un santuario natural y espiritual que cautiva a viajeros y caminantes.

El Cerro Quininí es, además, una Reserva Forestal Protectora que combina áreas de conservación con fincas agropecuarias, especialmente cafeteras y plataneras. Este es considerado un sitio privilegiado para la observación de la naturaleza, la historia viva y las tradiciones culturales del centro del país.

El nombre de este pueblo de Cundinamarca significa ‘vasija de barro’, destino ideal para el turismo de aventura

Este cerro es considerado un punto de encuentro para quienes buscan retiros espirituales, meditación, fotografía de naturaleza o simplemente desconexión.

Otros atractivos en Tibacuy

Para los amantes de la naturaleza también está la Cascada La Chorrera, rodeada de abundante vegetación, que invita a disfrutar de la belleza del agua en movimiento. Sus senderos permiten recorrer la zona, siendo una buena opción para los amantes del senderismo y la naturaleza.

Santuario de Santa Lucia, en el municipio de Tibacuy. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tibacuy en Cundinamarca

Quien llega hasta Tibacuy también tiene la posibilidad de conocer su parque principal, uno de los lugares más visitados de este destino cundinamarqués. Es un espacio perfecto para quienes buscan un ambiente tranquilo, en donde se combina la calma de sus espacios abiertos con el encanto de su arquitectura colonial.

La economía de este municipio se basa en cultivos como el café y, como parte de su gastronomía, los viajeros tienen la posibilidad de degustar productos no muy comunes como el bocadillo de guatila y el yogurt de balú, así como el tradicional sancocho de gallina, además de variedad de carnes.