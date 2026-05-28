Así es el ‘paraíso escondido’ de Boyacá, un acogedor destino reconocido por su arquitectura, clima agradable y bellos paisajes

El departamento de Boyacá es uno de los más atractivos y reconocidos de Colombia.

Ofrece a sus visitantes pueblos encantadores, montañas, lagunas, páramos, historia independentista y gastronomía tradicional. Es un departamento ideal para personas a quienes les gustan planes tranquilos, culturales y de naturaleza.

Uno de sus municipios es Togüí, ubicado a 32 kilómetros de Tunja.

Su nombre, en la lengua de los chibchas, significa el río de la esposa. “La fundación del poblado se llevó a cabo en 1821 e hizo parte de la provincia de Vélez hasta 1875, cuando pasó a pertenecer al entonces Estado soberano de Boyacá. El documento, según narra la historia, fue firmado por Francisco de Paula Santander”, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Muchas de las construcciones de Togüí son de arquitectura republicana, que abarca las dos últimas décadas del siglo XIX y los inicios del siglo XX.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Su territorio se ubica en un ramal de la cordillera Oriental y es bañado por los ríos Togüí, Ubazá y Pómeca.

Foto: Hugo Pinzón, Alcaldía Municipal Togüí-Boyacá

Economía

La actividad económica más importante es la agricultura, destacándose cultivos como café, plátano, yuca, caña panelera, cítricos, maíz y fríjol. Adicionalmente, hay sectores donde se realiza acuicultura y cría de aves de corral. Algunos campesinos elaboran cestería y canastos para recoger café.

Lugares turísticos

Togüí es reconocido por su clima agradable y sus bellos paisajes naturales.

En la parte alta del municipio, en límites con Gámbita -Santander-, se encuentra la reserva forestal El Peligro, “un lugar boscoso, lleno de vida, cuyo nombre, afortunadamente, aún no llega a su rica biodiversidad”.

Otro sitio imperdible es la iglesia construida en 1952, cuya arquitectura fue basada en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en Bogotá.

“También están el balneario municipal, la cascada La Chorrera y la finca Los Lagos, donde la naturaleza, el aire puro y la tranquilidad se mezclan para sacar a relucir un escenario digno del apelativo con que se distingue a Togüí: ‘Paraíso escondido’”, señala Situr Boyacá.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Gastronomía y cultura

Entre los platos representativos se destaca el guiso de cabeza de res, un cocido al que se le agrega huevo, zanahoria, cebolla, yuca y plátano, acompañado de una bebida refrescante como chicha, guarapo o masato de maíz o arroz.

En materia cultural, el principal evento es el Festival Cultural y Renacer Toguiseño, que atrae a la comunidad y a personas de poblaciones cercanas.