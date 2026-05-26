El encantador municipio boyacense que mantiene una herencia ancestral, un destino de páramos y lagunas a dos horas de Tunja

El departamento de Boyacá, ubicado en el centro de Colombia, es uno de los más atractivos y completos.

Ofrece al turista bellas montañas, lagunas, páramos, rica historia, gastronomía típica y actividades para los amantes de la aventura. Es considerado como un destino perfecto para quienes desean viajar con calma y descubrir pueblos con mucha identidad cultural.

Uno de sus municipios es Tutazá, ubicado a 92 kilómetros de Tunja, aproximadamente a dos horas de distancia en vehículo.

Su nombre en lengua chibcha significa ‘hijo del sol’ y, durante el siglo XVI, los habitantes de la población, que eran “especialistas en la elaboración de ollas, múcuras y otras vasijas de barro, fueron adoctrinados por los agustinos, quienes hicieron construir un santuario para la adoración de la Virgen del Rosario”, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Cascada La Nutria en Tutazá, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turístico de Boyacá (Situr)/API.

Posteriormente, para 1777, los indígenas prácticamente habían desaparecido, “así que el territorio fue añadido a Betéitiva, luego a Corrales y después a Belén. En 1849, Tutazá fue elevado a distrito parroquial, dentro del cantón de Santa Rosa de Viterbo, y tres años después fue erigido como parroquia”.

Adicionalmente, durante la cruzada libertadora, Tutazá aportó varios soldados, entre ellos el héroe Pio Morantes, quien murió en batalla de Boyacá.

Así es el pueblo de Boyacá que se fundó en un sitio llamado Topogrande, un destino con grandes extensiones de bosque y rica historia

Economía

Las principales actividades productivas son la agricultura y la ganadería. Se destacan los cultivos de papa, maíz, frijol, cebada, trigo, haba y arveja.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Sitios de interés

El municipio cuenta con diversos atractivos naturales como páramos y numerosas lagunas, entre ellas Barrosas, Pozo Negro, Seca, El Carrizo, El Salitre y otras que, junto con los ríos Suárez y Tute, conforman un importante ecosistema que surte de agua y biodiversidad a gran parte de la región.

“El turista puede recorrer las calles y jardines apostados alrededor del parque principal, donde se encuentra la iglesia de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario y el monumento que rememora la petición que Bolívar hiciera a la ‘virgen morena’, como también se le conoce localmente”, agrega el Sistema de Información Turística de Boyacá.

Tutazá también es como el ‘rincón de los tiestos’. “Esta herencia ancestral de transformar el barro en arte y el contraste que produce el ocre de las vasijas con el verde de las montañas, son apenas un preámbulo de lo que le espera al visitante tan pronto llega a este bello y tranquilo poblado”, subraya la publicación.