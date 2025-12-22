Confidenciales

Advierten que interrumpir vacancia de la Corte por emergencia económica le facilitaría las cosas a Petro: "Nefasta costumbre"

Varios sectores políticos y sociales le han pedido al alto tribunal convocar a sesión extraordinaria, si es que Petro declara oficialmente la emergencia económica.

22 de diciembre de 2025
Humberto de la Calle se pronunció sobre la declaratoria de emergencia económica que prepara el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el llamado que han hecho varios sectores para que, de ser así, la Corte Constitucional analice la situación.

Por medio de un mensaje en su cuenta de X, el político sostuvo que está de acuerdo con que la declaratoria viola por completo la Constitución Política, que exige que se cumplan ciertos lineamientos.

Sin embargo, sorprendió al afirmar que no le parece adecuado interrumpir la vacancia del alto tribunal para resolver esta controversia.

“Se dice que la vigencia de los decretos produce efectos irreversibles. No está claro cuáles serían. Si el impuesto de patrimonio se cae en los términos habituales, queda sin efecto. El 5 x 1000 se puede devolver“, explicó.

De la Calle indicó que, contrario a esto, es decir, una “acción tan precipitada”, puede afectar su propia legitimidad. Además, recordó que es importante tener en cuenta que hoy en día existe la posibilidad de la suspensión provisional.

Acto seguido, fue cuando mencionó al jefe de Estado y explicó cómo, a su juicio, esto le ayudaría. “Precipitar una decisión en vacancia sin necesidad evidente facilitará la nefasta costumbre de Petro de atacar a la Corte”, dijo.

“Nada pasa si esto lo asume la Corte tranquilamente el 13 de enero”, agregó.

