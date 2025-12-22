Primera demanda contra la emergencia económica del gobierno Petro pide suspensión provisional del decreto

En plena vacancia judicial llegó la primera demanda a la Corte Constitucional contra el decreto que anunció el gobierno Petro para aplicar una emergencia económica en el país. El recurso llegó por medio del abogado Germán Calderón España, integrante de Defensores de la Patria, el movimiento con el que Abelardo de la Espriella pretende llegar a la Presidencia.

Aunque desde el gobierno nacional no han hecho oficial el decreto como tal, el abogado Calderón explicó que presentó la demanda después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que esa resolución estaba lista tras recibir la firma de todos los ministros.

El documento conocido por SEMANA detalla que “según informaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, fue suscrito por todos los ministros el pasado 19 de diciembre de 2025 emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, que hasta la fecha no tiene número y no ha sido publicado en el Diario Oficial”.

El candidato Abelardo de la Espriella radicó demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

El abogado Germán Calderón, experto constitucionalista, explicó en un primer análisis jurídico de los requisitos que se necesitan para los estados de excepción, como el caso de las emergencias económicas, tiene que cumplir con presupuestos fácticos, valorativos y de suficiencia que debe valorar la Corte Constitucional.

Y citó a la Corte explicando que los estados de emergencia debe responder “ha hecho sobrevinientes y extraordinarios” que perturben o amenacen el orden económico, social y ecológico que se puedan convertir en una “grave calamidad pública”.

Así mismo, detalló que para que se surta un juicio de identidad de los hechos, se debe constatar que los argumentos hayan existido para poder decretar un estado de emergencia económica, y debe estar sujeto a un “juicio de sobreviniencia” para determinar que la situación no se puede atender por las vías ordinarias.

“Haciendo el juicio de realidad, la declaratoria de emergencia económica no es una sorpresa, como así lo han afirmado los expertos del país en economía, pues, el hecho de que la reforma tributaria del gobierno Petro se haya hundido en el Congreso de la República, no constituye hechos sobrevinientes y extraordinarios", explicó España en su demanda.

Ahora, la Corte Constitucional tendrá que analizar si la demanda cumple con todas las condiciones para que pueda ser admitida y arranque oficialmente el proceso contra el decreto de emergencia económica que anunció el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El abogado demandante le pidió a la Corte que suspenda provisionalmente el decreto de emergencia económica, teniendo en cuenta el tiempo en que se podría solucionar este tema en el ámbito jurídico.