Nación

Primera demanda contra la emergencia económica del gobierno Petro pide suspensión provisional del decreto

El abogado Germán Calderón España, integrante del movimiento que impulsa la precandidatura de Abelardo de la Espriella, presentó el recurso.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 5:39 p. m.
Esta es la primera demanda que radican contra el decreto de emergencia económica del gobierno Petro.
Esta es la primera demanda que radican contra el decreto de emergencia económica del gobierno Petro. Foto: No

En plena vacancia judicial llegó la primera demanda a la Corte Constitucional contra el decreto que anunció el gobierno Petro para aplicar una emergencia económica en el país. El recurso llegó por medio del abogado Germán Calderón España, integrante de Defensores de la Patria, el movimiento con el que Abelardo de la Espriella pretende llegar a la Presidencia.

Aunque desde el gobierno nacional no han hecho oficial el decreto como tal, el abogado Calderón explicó que presentó la demanda después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que esa resolución estaba lista tras recibir la firma de todos los ministros.

El documento conocido por SEMANA detalla que “según informaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, fue suscrito por todos los ministros el pasado 19 de diciembre de 2025 emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, que hasta la fecha no tiene número y no ha sido publicado en el Diario Oficial”.

El candidato Abelardo de la Espriella radicó demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

El abogado Germán Calderón, experto constitucionalista, explicó en un primer análisis jurídico de los requisitos que se necesitan para los estados de excepción, como el caso de las emergencias económicas, tiene que cumplir con presupuestos fácticos, valorativos y de suficiencia que debe valorar la Corte Constitucional.

Nación

Exclusión de coronel retirado provoca la salida de Acore de la mesa de negociación con el Ejército Bolivariano

Medellín

Lo que se sabe del otro bus que cayó con 25 personas a un abismo: el alcalde de Medellín se pronunció

Nación

Francia Márquez se pronuncia tras el ataque a la estación de Policía en Suárez, Cauca, “no me cansaré de pedir la paz”

Medellín

Otro bus se cayó a un abismo en Antioquia: reportan que más de 20 personas iban en el automotor

Medellín

Denuncian que robaron pertenencias de los 17 fallecidos tras accidente de bus en Antioquia: “Este video sí lo quiero publicar”

Medellín

Toman drástica decisión contra empresa dueña de bus en el que murieron 17 personas tras graves hallazgos: “Bastante terroríficas”

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este martes, 23 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Confidenciales

Advierten que interrumpir vacancia de la Corte por emergencia económica le facilitaría las cosas a Petro: “Nefasta costumbre”

Política

Ante inminente declaratoria de emergencia económica, Corte Constitucional convocaría sesión extraordinaria

Política

Víctimas de las Farc advierten mordaza de la Corte Constitucional por fallo a favor de Sandra Ramírez

Y citó a la Corte explicando que los estados de emergencia debe responder “ha hecho sobrevinientes y extraordinarios” que perturben o amenacen el orden económico, social y ecológico que se puedan convertir en una “grave calamidad pública”.

Así mismo, detalló que para que se surta un juicio de identidad de los hechos, se debe constatar que los argumentos hayan existido para poder decretar un estado de emergencia económica, y debe estar sujeto a un “juicio de sobreviniencia” para determinar que la situación no se puede atender por las vías ordinarias.

“Haciendo el juicio de realidad, la declaratoria de emergencia económica no es una sorpresa, como así lo han afirmado los expertos del país en economía, pues, el hecho de que la reforma tributaria del gobierno Petro se haya hundido en el Congreso de la República, no constituye hechos sobrevinientes y extraordinarios", explicó España en su demanda.

Ahora, la Corte Constitucional tendrá que analizar si la demanda cumple con todas las condiciones para que pueda ser admitida y arranque oficialmente el proceso contra el decreto de emergencia económica que anunció el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El abogado demandante le pidió a la Corte que suspenda provisionalmente el decreto de emergencia económica, teniendo en cuenta el tiempo en que se podría solucionar este tema en el ámbito jurídico.

Mas de Nación

No

Exclusión de coronel retirado provoca la salida de Acore de la mesa de negociación con el Ejército Bolivariano

Bus terminó en un abismo.

Lo que se sabe del otro bus que cayó con 25 personas a un abismo: el alcalde de Medellín se pronunció

Francia Márquez y el polideportivo de Suárez, Cauca, atacado por las disidencias de las Farc.

Francia Márquez se pronuncia tras el ataque a la estación de Policía en Suárez, Cauca, “no me cansaré de pedir la paz”

Bus

Otro bus se cayó a un abismo en Antioquia: reportan que más de 20 personas iban en el automotor

Estudiantes fallecidos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño.

Denuncian que robaron pertenencias de los 17 fallecidos tras accidente de bus en Antioquia: “Este video sí lo quiero publicar”

El accidente ocurrió este 14 de diciembre, es horas de la madrugada.

Toman drástica decisión contra empresa dueña de bus en el que murieron 17 personas tras graves hallazgos: “Bastante terroríficas”

No

Primera demanda contra la emergencia económica del gobierno Petro pide suspensión provisional del decreto

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali este martes, 23 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Seguridad en la Feria de Cali.

Policía y Alcaldía garantizan seguridad durante la Feria de Cali: más de 1.200 uniformados estarán desplegados en los eventos

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.

Minjusticia espera que Zulma Guzmán sea extraditada antes de que acabe el año, por caso de envenenamiento con talio

Noticias Destacadas