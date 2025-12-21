Gobierno

“La rápida actuación de la Corte Constitucional”, lo que se requiere ante la emergencia económica, según expertos

La inexistencia de un hecho sobreviniente que tenga peso, haría que la medida de excepción anunciada por MinHacienda, no pase la lupa del Alto Tribunal, pero mientras se produce esa decisión, ¿qué?

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
21 de diciembre de 2025, 11:22 a. m.
Un llamado a la Corte Constitucional han hecho desde diferentes gremios de la economía ante la eventual declaratoria por parte del Gobierno nacional.
Un llamado a la Corte Constitucional han hecho desde diferentes gremios de la economía ante la eventual declaratoria por parte del Gobierno nacional. Foto: Cortesía

Aunque estaba anunciado, la confirmación hecha por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre la próxima expedición de un decreto para declarar la emergencia económica, no dejó de sorprender.

En plena época festiva, cuando millones de colombianos están distraídos en los preparativos para las celebraciones de fin de año, el gobierno avanza en un paquete de medidas tributarias que harían parte de la declaratoria de estado de excepción. De hecho, se conoció un borrador que contiene las alternativas tributarias con las cuales, una vez cumplido el paso de declarar la emergencia económica, se expediría el paquete de medidas a través de decretos reglamentarios.

Casi al unísono, muchas voces se alzaron para pronunciarse en contra del camino tomado por el Ministerio de Hacienda, en respuesta al hundimiento de la ley de Financiamiento en el Congreso de la República. El proyecto legislativo archivado, en su versión original, buscaba un recaudo de 16 billones de pesos, y justo esa cifra es la que estima obtener el Ministerio de Hacienda con los decretos de la emergencia económica.

No habría hecho sobreviniente

La mayoría de voceros de gremios económicos coinciden en que no hay un hecho sobreviniente, como se requiere, para que la emergencia económica logre progresar.

Macroeconomía

Aliadas pide a la Corte Constitucional priorizar trámite de control en caso de expedirse el decreto de emergencia económica

Macroeconomía

Consejo Gremial hace llamado a la Corte Constitucional por posible decreto de emergencia económica

Macroeconomía

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este sábado 20 de diciembre?

Macroeconomía

Revelan cuáles son las ciudades colombianas que más consumen buñuelo y natilla en diciembre: estas son las cifras

Macroeconomía

Empresas bajo presión, pero de pie: la resiliencia del tejido empresarial colombiano

Macroeconomía

Emergencia económica, salario mínimo y tasas de interés, ¿cuál debería ser el camino? Esto dice José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, en entrevista con SEMANA

Macroeconomía

MinHacienda señala que culminó la operación de venta directa de TES por $23 billones a inversionista extranjero

Política

Emergencia económica que alista Gustavo Petro desató una tormenta política en el país: advierten “jugadita”

Macroeconomía

Apretón tributario por emergencia económica: estos serían los impuestos de los que se echará mano

Macroeconomía

Emergencia económica: decreto ya está listo y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, revela los hechos sobrevinientes

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, afirma que, si bien “hay fragilidad fiscal, eso no significa que exista un escenario constitucional de emergencia económica. No es ideología, son reglas de juego: Constitución, jurisprudencia y datos”, afirmó.

Sustitución del procedimiento legislativo

Aunque Miguel Ángel Fandiño, director de Consultoría y Servicios Tributarios de la firma PwC-Colombia, afirma que “es evidente la sustitución del procedimiento legislativo que reposa en el Congreso" (las normas tributarias se aprueban en esa rama del poder público), al parecer, no habría marcha atrás con la declaratoria de emergencia económica.

El ministro de Hacienda manifestó que acudirán a derechos ciudadanos a la energía y la salud, los que se verían afectados si no hay recursos para financiar subsidios en las facturas de la luz para los estratos 1, 2 y 3; y la unificación de la UPC del régimen contributivo con el del subsidiado (no se hizo porque se cayó la reforma a la salud en el Legislativo).

Borrador de medidas por emergencia económica
Borrador de medidas por emergencia económica. Foto: Borrador de medidas por emergencia económica

Si bien la gran mayoría de opiniones apuntan a que “la sola desaprobación de la ley de financiamiento no constituye un hecho sobreviniente grave e inminente”, como dijo Fandiño, mientras se resuelve el caso las medidas entrarían en vigencia. Por ello, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, señaló que aunque seguramente el tema se caerá en la Corte Constitucional, mientras eso pasa, “el daño que se puede hacer es tremendo”.

De ahí que Fandiño considere crucial el papel que ahora tiene el Alto Tribunal: “será muy importante el rápido actuar de la Corte Constitucional”, manifestó.

Miguel Ángel Fandiño, director de Servicios Legales y Tributarios en PwC Colombia.
Miguel Ángel Fandiño, director de Servicios Legales y Tributarios en PwC Colombia. Foto: Foto Cortesía

El daño se hará

Juan David Velasco, socio de Impuestos en Baker McKenzie en Colombia, también hizo su disertación al respecto. “La declaratoria de emergencia económica genera incertidumbre en el país y plantea cuestionamientos serios de constitucionalidad", dijo el experto.

A juicio de Velasco, “las medidas tributarias adoptadas por decreto estarán sujetas a un control constitucional estricto y no pueden sustituir la reserva de ley en materia tributaria". Aunque ese argumento está en boga, Fandiño sostiene que se tendría una emergencia económica con medidas que luego se caerían, planteando así un nuevo desafío.

El primer borrador de proyecto de decreto conocido hasta el momento, tiene 20 artículos, incluida la vigencia, pero de manera particular, a muchos voceros del sector productivo les preocupa la inclusión del impuesto al patrimonio para personas jurídicas. “Ocurrió una vez en el pasado y ahuyentó la inversión de forma significativa”, dijo el directivo de PwC.

Velasco, por su parte, advierte que “las compañías deben estar preparadas para ejercer la defensa de sus derechos como contribuyentes”.

La pelota quedará en la cancha de la Corte Constitucional, pero los colombianos, en general, están en modo receso, por Navidad y Año Nuevo.

Mas de Macroeconomía

Al no existir hechos sobrevinientes que justificaran una emergencia económica por la caída de la tributaria, de ser decretada, seguramente se hundiría en la Corte Constitucional.

“La rápida actuación de la Corte Constitucional”, lo que se requiere ante la emergencia económica, según expertos

Conmemoración Eméritos Homenaje a exmagistrados y académicos que han dejado huella ejemplar en la justicia y la academia jurídica.

Aliadas pide a la Corte Constitucional priorizar trámite de control en caso de expedirse el decreto de emergencia económica

La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.

Consejo Gremial hace llamado a la Corte Constitucional por posible decreto de emergencia económica

Economia

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este sábado 20 de diciembre?

Comida navideña para las novenas

Revelan cuáles son las ciudades colombianas que más consumen buñuelo y natilla en diciembre: estas son las cifras

A través de un sistema de alertas tempranas basado en analítica automatizada, la entidad identifica deterioros financieros antes de que estallen e introduce una lógica predictiva.

Empresas bajo presión, pero de pie: la resiliencia del tejido empresarial colombiano

Emergencia económica, salario mínimo y tasas de interés, ¿cuál debería ser el camino? Esto dice José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, en entrevista con SEMANA

Reforma Tributaria o Ley de financiamiento

MinHacienda señala que culminó la operación de venta directa de TES por $23 billones a inversionista extranjero

juan camilo nariño Presidente de la ACM

La Asociación Colombiana de Minería advierte riesgos graves por eventual declaratoria de emergencia económica

bruce mac master Presidente de la Andi

La Andi envía carta urgente a la Corte Constitucional tras posible decreto de emergencia: le echa la culpa al Gobierno

Noticias Destacadas