“La rápida actuación de la Corte Constitucional”, lo que se requiere ante la emergencia económica, según expertos

Aunque estaba anunciado, la confirmación hecha por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre la próxima expedición de un decreto para declarar la emergencia económica, no dejó de sorprender.

En plena época festiva, cuando millones de colombianos están distraídos en los preparativos para las celebraciones de fin de año, el gobierno avanza en un paquete de medidas tributarias que harían parte de la declaratoria de estado de excepción. De hecho, se conoció un borrador que contiene las alternativas tributarias con las cuales, una vez cumplido el paso de declarar la emergencia económica, se expediría el paquete de medidas a través de decretos reglamentarios.

Casi al unísono, muchas voces se alzaron para pronunciarse en contra del camino tomado por el Ministerio de Hacienda, en respuesta al hundimiento de la ley de Financiamiento en el Congreso de la República. El proyecto legislativo archivado, en su versión original, buscaba un recaudo de 16 billones de pesos, y justo esa cifra es la que estima obtener el Ministerio de Hacienda con los decretos de la emergencia económica.

No habría hecho sobreviniente

La mayoría de voceros de gremios económicos coinciden en que no hay un hecho sobreviniente, como se requiere, para que la emergencia económica logre progresar.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, afirma que, si bien “hay fragilidad fiscal, eso no significa que exista un escenario constitucional de emergencia económica. No es ideología, son reglas de juego: Constitución, jurisprudencia y datos”, afirmó.

Sustitución del procedimiento legislativo

Aunque Miguel Ángel Fandiño, director de Consultoría y Servicios Tributarios de la firma PwC-Colombia, afirma que “es evidente la sustitución del procedimiento legislativo que reposa en el Congreso" (las normas tributarias se aprueban en esa rama del poder público), al parecer, no habría marcha atrás con la declaratoria de emergencia económica.

El ministro de Hacienda manifestó que acudirán a derechos ciudadanos a la energía y la salud, los que se verían afectados si no hay recursos para financiar subsidios en las facturas de la luz para los estratos 1, 2 y 3; y la unificación de la UPC del régimen contributivo con el del subsidiado (no se hizo porque se cayó la reforma a la salud en el Legislativo).

Borrador de medidas por emergencia económica. Foto: Borrador de medidas por emergencia económica

Si bien la gran mayoría de opiniones apuntan a que “la sola desaprobación de la ley de financiamiento no constituye un hecho sobreviniente grave e inminente”, como dijo Fandiño, mientras se resuelve el caso las medidas entrarían en vigencia. Por ello, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, señaló que aunque seguramente el tema se caerá en la Corte Constitucional, mientras eso pasa, “el daño que se puede hacer es tremendo”.

De ahí que Fandiño considere crucial el papel que ahora tiene el Alto Tribunal: “será muy importante el rápido actuar de la Corte Constitucional”, manifestó.

Miguel Ángel Fandiño, director de Servicios Legales y Tributarios en PwC Colombia. Foto: Foto Cortesía

El daño se hará

Juan David Velasco, socio de Impuestos en Baker McKenzie en Colombia, también hizo su disertación al respecto. “La declaratoria de emergencia económica genera incertidumbre en el país y plantea cuestionamientos serios de constitucionalidad", dijo el experto.

A juicio de Velasco, “las medidas tributarias adoptadas por decreto estarán sujetas a un control constitucional estricto y no pueden sustituir la reserva de ley en materia tributaria". Aunque ese argumento está en boga, Fandiño sostiene que se tendría una emergencia económica con medidas que luego se caerían, planteando así un nuevo desafío.

El primer borrador de proyecto de decreto conocido hasta el momento, tiene 20 artículos, incluida la vigencia, pero de manera particular, a muchos voceros del sector productivo les preocupa la inclusión del impuesto al patrimonio para personas jurídicas. “Ocurrió una vez en el pasado y ahuyentó la inversión de forma significativa”, dijo el directivo de PwC.

Velasco, por su parte, advierte que “las compañías deben estar preparadas para ejercer la defensa de sus derechos como contribuyentes”.

La pelota quedará en la cancha de la Corte Constitucional, pero los colombianos, en general, están en modo receso, por Navidad y Año Nuevo.