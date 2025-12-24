Salario mínimo

Gobierno Petro anuncia un “nuevo salario mínimo vital”: ¿de qué se trata la medida?

El mandatario se refirió al tema hace algunas horas en medio de una alocución presidencial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

24 de diciembre de 2025, 12:00 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá, propuso el nuevo salario mínimo "vital".
El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá, propuso el nuevo salario mínimo "vital". Foto: Joel González - Presidencia de la República

Son varias las tensiones en materia económica que enfrentan los colombianos de cara al cierre del 2025, pues el Gobierno Petro se encuentra en medio de la definición de varios impuestos por la emergencia económica declarada hace algunos días, lo que se suma a la discusión sobre la definición del salario mínimo.

Sin embargo, hace algunas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, se comunicó con el país a través de una alocución y dio algunos detalles de los avances en las conversaciones y la posible llegada a un nuevo incremento.

Alocución de Gustavo Petro.
Alocución de Gustavo Petro este 23 de diciembre. Foto: Joel González - Presidencia de la República

En medio de la alocución, hubo un término del mandatario que causó dudas y muchas preguntas, pues este se refirió a que en 2026 en Colombia se establecerá un nuevo “salario mínimo vital”, término que muchos trabajadores no entendieron tan fácilmente.

El mandatario citó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para explicar que un salario mínimo vital es uno que es “necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”.

Macroeconomía

Salario mínimo 2026 subirá con base en tres criterios, adelantó Petro, previo a emitir el decreto

Macroeconomía

MinTrabajo, Antonio Sanguino, se pronuncia sobre el aumento del salario mínimo: “Esta noche habrá señales”

Macroeconomía

Petro les deja regalo de Navidad a los colombianos que considera “megarricos”: así es el decreto de emergencia económica

Macroeconomía

Dólar cayó en Colombia este martes 23 de diciembre: así se mueve

Macroeconomía

¿Qué significa que se declare estado de emergencia económica y cuál es su impacto?

Macroeconomía

Colpensiones tiene recursos para pagar pensiones con cualquier incremento del salario mínimo: Jaime Dussán

Macroeconomía

🔴 Salario mínimo 2026 EN VIVO, hoy | Aumentan probabilidades de que se emita por decreto

Política

El pedido de Petro a la Corte Constitucional a propósito de Navidad: “Jesús, se conmemora su nacimiento, peleó por la vida”

Confidenciales

Daniel Quintero salió a mercar en medio de discusión del salario mínimo y terminó sorprendido por lo que pudo comprar: “Nadie muestra”

Macroeconomía

Petición de los sindicatos en la negociación del salario mínimo va mucho más allá de un alza del 16 %

Gremios le dicen “no” a la emergencia económica y piden control constitucional

Se refirió además a los aspectos que se considerarán para definir este salario mínimo, como lo es la canasta vital de una familia o cuánta gente trabaja en promedio en la familia. Dichos datos serán tomados en cuenta para definir el salario que se decretará.

La ley de garantías en Colombia obliga a que las administraciones agilicen la contratación para que las obras no se detengan.
Garantizaría la protección a trabajadores y sus familias. Foto: El País

Dijo que dicho incremento deberá garantizar condiciones de vida digna y también ajustarse a otras variables que permitan mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Detalló además que el salario es un tema familiar y no individual y que eso se verá reflejado en el decreto.

Es importante tener en cuenta que se espera que en las próximas horas el Gobierno Nacional expida el decreto para aumentar el salario mínimo. Los expertos afirman que las alzas podrían estar en el orden del 10 % y 11 %.

Salario mínimo 2026 subirá con base en tres criterios, adelantó Petro, previo a emitir el decreto

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también se refirió a la medida a través de su cuenta de X con el siguiente mensaje:

“Por primera vez en Colombia llevamos a la mesa de concertación el concepto de salario vital. Aunque a algunos les incomode, ese es el espejo en el que debe mirarse el país. Un salario que, como lo establece la OIT y nuestra Constitución, garantice una vida digna para el trabajador y su familia, no solo para el individuo. Eso queda en el decreto: canasta vital familiar, cuántas personas trabajan en el hogar y un salario mínimo calculado con datos, derecho y jurisprudencia. Cambio real”, sentenció.

Salario mínimo 2026
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, también se refirió a la medida. Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Mas de Macroeconomía

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

Gobierno Petro anuncia un “nuevo salario mínimo vital”: ¿de qué se trata la medida?

Gustavo Petro y algunos integrantes del gabinete ministerial, en la alocución, previo a la Navidad.

Salario mínimo 2026 subirá con base en tres criterios, adelantó Petro, previo a emitir el decreto

Salario mínimo 2026

MinTrabajo, Antonio Sanguino, se pronuncia sobre el aumento del salario mínimo: “Esta noche habrá señales”

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Petro les deja regalo de Navidad a los colombianos que considera “megarricos”: así es el decreto de emergencia económica

Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down

Dólar cayó en Colombia este martes 23 de diciembre: así se mueve

Dinero billetes pesos colombianos

¿Qué significa que se declare estado de emergencia económica y cuál es su impacto?

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones.

Colpensiones tiene recursos para pagar pensiones con cualquier incremento del salario mínimo: Jaime Dussán

Salario mínimo 2026

🔴 Salario mínimo 2026 EN VIVO, hoy | Aumentan probabilidades de que se emita por decreto

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial de este 23 de diciembre

Nuevo Ministro de Hacienda Germán Ávila

MinHacienda habla del nuevo impuesto al 5X1.000 y da calma a muchos: esto pasará con la medida

Noticias Destacadas