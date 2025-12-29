Nación

Estudiantes de medicina saldrán a las calles para exigir al Gobierno de Petro que cumpla la reforma laboral: habrá plantón nacional

En diferentes ciudades saldrán a marchar los jóvenes para hacerle un llamado al Ejecutivo.

Redacción Nación
29 de diciembre de 2025, 12:53 p. m.
Los plantones se realizarán este lunes, 29 de diciembre.
Los plantones se realizarán este lunes, 29 de diciembre. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Este lunes, 29 de diciembre, se llevarán a cabo diferentes plantones en por lo menos 17 ciudades del país por parte de estudiantes de medicina, quienes exigirán al Gobierno del presidente Gustavo Petro la asignación de recursos que garanticen el pago a los internos.

Andrés Salcedo, médico y promotor de las movilizaciones, explicó que hace seis meses, dentro de la reforma laboral, quedó estipulado que los estudiantes del sexto año de medicina, conocido como internado, recibirían una ayuda equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.

Medicina
Los jóvenes exigirán que se dispongan los recursos para el otro año. Foto: Getty Images

Los internos son personas que están de tiempo completo en los hospitales, de domingo a domingo, 12 horas al día. Además de eso, tienen que asumir costos de millonarias matrículas por semestre y sus gastos de manutención”, dijo.

Dentro de estos, de acuerdo con el joven, entran el transporte, la alimentación, el arriendo, entre otros. Por lo mismo, recibir este salario mínimo sería de vital importancia y una ayuda clave.

Salcedo precisó que todavía hay un paso crucial para que esto se convierta en una realidad el próximo año: que el Ministerio de Hacienda le dé luz verde al Ministerio de Salud para usar de su propio presupuesto y así, desde 2026, se le pueda pagar a cada interno.

“Lastimosamente, Hacienda tiene que autorizar esto antes del 31 de diciembre del 2025, es decir, antes de que se acabe este año, pero a la fecha no tenemos esto”, comentó.

Salario minimo
Los estudiantes quieren que se les asigne el dinero para sus pagos. Foto: Adobe Stock

Esta iniciativa fue presentada en su momento por la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, y quedó aprobada en la reforma laboral.

Por ello, los estudiantes quieren que se cumpla y que lo que quedó en el papel se convierta en una realidad. Para esto, es fundamental la asignación de los recursos por parte del Gobierno y, además, que se estipule la reglamentación.

Estos serán los puntos de concentración para este lunes:

  • Bogotá: Ministerio de Salud
  • Cartagena: Hospital Universitario del Caribe
  • Barranquilla: Clínica General del Norte
  • Cali: Hospital Universitario del Valle
  • Medellín: Hospital Fundación San Vicente de Paul
  • Bucaramanga: Hospital Los Comuneros
  • Cúcuta: Hospital Erasmo Meoz

Además, los plantones también se realizarán en Villavicencio, Ibagué, Manizales, Popayán, Santa Marta, Neiva, Pasto, Pereira, Sincelejo y Valledupar.

De esta forma, los estudiantes harán sentir su voz de protesta al Ejecutivo de Petro y exigirán que se cumpla lo acordado en su momento.

