Desde este 25 de diciembre, trabajadores nocturnos ganarán más dinero: aumenta el recargo tras reforma laboral

La reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro fue una de las apuestas más importantes y modificó algunas de las leyes laborales que habían perdurado por décadas en el país y afectaban de alguna manera a los trabajadores colombianos. Con su entrada en vigencia, son varios los cambios que algunos trabajadores desconocen.

Entre estos se encuentra el ajuste a la jornada laboral, pues la reforma, específicamente la Ley 2466 de 2025, cambia el horario de la jornada nocturna, además de modificar el valor de los recargos.

Esto impacta directamente a los trabajadores que ganan el mínimo y a sectores que también laboran con turnos nocturnos o continuos, como el de la salud, el de seguridad y el de logística.

Desde este 25 de diciembre, ahora la jornada empezará a las 7 p. m. Es decir, se adelanta dos horas. Esto debido a que, con la anterior ley, la jornada nocturna iniciaba a las 9 p. m., por lo que quienes laboraban entre las 7 y las 9 p. m. no tenían derecho al pago de recargo nocturno, sino que recibían el pago de una hora ordinaria.

Este ajuste, sin duda, incrementa el valor de su remuneración mensual para quienes laboran en ese rango de horario. Además, el nuevo valor de la hora nocturna en días hábiles también cambia.

Ahora, valdrá unos 8.355 pesos; antes del cambio se pagaba a 6.189. El valor podría volver a cambiar y subir con el ajuste del salario mínimo.

El incremento se puede calcular de la siguiente manera: usted determina cuánto vale su hora de trabajo según su sueldo y a este valor de la hora ordinaria le multiplica un 0,35.

Asimismo, también cambia el pago del trabajo nocturno para dominicales o festivos. El recargo se aplica en el mismo horario, desde las 7 p. m. y hasta las 6 a. m. del día siguiente. El ajuste cambia la hora festiva de costar $12.997 a valer unos $13.925.