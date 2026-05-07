Las autoridades distritales de Cali encendieron las alarmas ante el aumento de siniestros viales y vidas perdidas de accidentes de tránsito en 2026. En 2026, han muerto 103 en accidentes de tránsito ocurridos en las vías vallecaucanas, por lo que diseñaron un plan especial de movilidad para este fin de semana en que se celebra el Día de la Madre.

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La Alcaldía, a través de la Secretaría de Movilidad, lanzó el plan “La velocidad destruye familias”. De la estrategia, destacan las siguientes medidas:

Controles de velocidad en diferentes puntos de la ciudad

Operativos contra conductores en estado de embriaguez

Mayor presencia de agentes de tránsito

Jornadas pedagógicas para motociclistas y conductores

Sensibilización sobre riesgos del exceso de velocidad.

Habrá presencia de las autoridades en las calles caleñas. Foto: Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Esto, con el objetivo de reducir la mortalidad vial durante una fecha históricamente asociada a emergencias y accidentes graves. La fecha, aunque está enmarcada por la exaltación de la labor maternal, en ocasiones se torna en tragedia.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder destacó las medidas que ya se han venido tomando en la ciudad, que implican mayor presencia de los agentes de tránsito, uso de cámaras de fotodetección y los planes de gestión de movilidad.

Llamado especial a los motociclistas

Uno de los datos que más preocupa a la administración distrital es el comportamiento de la siniestralidad en motocicletas.

El secretario de Movilidad, Sergio Moncayo, aseguró que aproximadamente el 60 % de los accidentes mortales en Cali involucran a motociclistas. Además, cerca del 30 % corresponde a peatones atropellados por motos.

Por ello, el secretario llama a los ciudadanos para que se concienticen. “No es lo mismo un accidente vial a 10, 20 o 30 kilómetros que a 60, 70 u 80 kilómetros; es casi como caerse de un octavo, noveno o décimo piso contra el suelo”, señaló Moncayo.

Día de la Madre: una fecha crítica para las autoridades

Las autoridades de tránsito recordaron que el Día de la Madre suele ser uno de los fines de semana más complejos del año en materia de seguridad vial debido a:

Reuniones familiares

Alto consumo de alcohol

Incremento de viajes nocturnos

Por eso, el Distrito hizo un llamado a utilizar transporte público o conductores elegidos en caso de consumir licor. Las medidas de las autoridades no logran su objetivo si la ciudadanía no toma también medidas de precaución.

En el marco del cuidado de todas las vidas que transitan en las carreteras, es clave la participación ciudadana, la concientización y el acato de las normas básicas de tránsito.