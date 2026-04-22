Tragedia en Cali: joven promesa del patinaje murió tras accidente en escenario deportivo; denuncian fallas en la pista

Un grave accidente ocurrido en la Unidad Deportiva Alberto Galindo dejó como saldo la muerte de un joven deportista que entrenaba en ese escenario del sur de Cali.

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El hecho se registró hacia las 6:00 de la tarde del martes 21 de abril, cuando Juan David Ruiz Ramírez, patinador de alto rendimiento, sufrió una caída durante una práctica habitual. De acuerdo con la información conocida, el impacto le ocasionó lesiones de gran gravedad que derivaron en su fallecimiento, pese a los intentos por auxiliarlo.

Ruiz Ramírez hacía parte de procesos competitivos a nivel local y departamental, integrando selecciones de Cali y del Valle, además de haber obtenido medallas en certámenes nacionales, lo que lo perfilaba como una de las figuras jóvenes del patinaje colombiano.

El joven era uno de los más talentosos del grupo. Foto: Redes sociales

Versiones recogidas en el lugar apuntan a que el accidente se produjo en una curva de la pista, donde el deportista perdió el control y terminó impactando contra estructuras laterales. Un testigo afirmó que parte del cerramiento cedió tras el golpe, lo que agravó la situación. “Se cae saliendo de la curva y se golpea contra el policarbonato; eso se desprende y el cuerpo queda parcialmente por fuera de la pista”, relató una fuente bajo reserva.

Personas presentes también aseguraron que hubo dificultades en la atención inicial. Según uno de los testimonios, “intentamos reanimarlo y sacarlo, pero no se logró que ingresara un vehículo de emergencia al sitio”.

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A estas versiones se suma la denuncia de familiares y acudientes de otros deportistas, quienes señalaron presuntas deficiencias en las condiciones del escenario. Un padre de familia manifestó que “no había implementos de primeros auxilios y el acceso estaba restringido para ambulancias”, lo que habría retrasado la atención oportuna.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, escribió en sus redes sociales: “Hoy el dolor embarga a Cali y al deporte colombiano por la partida de Juan David Ruiz Ramírez, joven promesa del patinaje y medallista de oro con la Selección Cali en los Juegos Departamentales 2022. Su ausencia enluta a su familia, a sus seres queridos y a toda la ciudad”.

El mandatario también especificó que: “He solicitado a la Secretaría de Deporte de Cali avanzar en las gestiones con la Liga Vallecaucana de Patinaje para esclarecer lo ocurrido. Hago un llamado a la prudencia y al respeto en este momento tan doloroso. Este hecho nos golpea y nos compromete aún más. Toda la disposición de nuestra Administración y de las autoridades para esclarecer esta tragedia”.