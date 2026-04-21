Dos de los jóvenes secuestrados por las disidencias en Jamundí aparecieron asesinados

La comunidad del corregimiento La Betulia, zona rural de Jamundí, reportó este martes, 21 de abril, el hallazgo de dos cuerpos de jóvenes que coinciden con las características físicas de las cuatro personas secuestradas por las disidencias Jaime Martínez en días pasados.

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Los dos cuerpos presentan heridas por arma de fuego a la altura de la cabeza y, según testimonios de la comunidad, tendrían entre 18 y 19 años. Ambos corresponden a personas de sexo masculino.

Por ahora, no hay pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este hallazgo y aún no se ha establecido la identidad de las víctimas.

El secuestro de estos jóvenes ocurrió la semana pasada en el corregimiento Villa Paz. Hasta allí llegaron varios hombres armados, pertenecientes al sanguinario frente Jaime Martínez, y se los llevaron hacia las montañas de ese municipio.

Las disidencias de las Farc ejecutan sus crímenes en zona rural de Jamundí a través del sangriento frente Jaime Martínez, que delinque en todo el suroccidente. Foto: adobe stock/ AFP

La Alcaldía de Jamundí señaló en un comunicado que pudo “determinar que las cuatro personas que se llevaron hombres armados” son jóvenes mayores de 18 años, pese a que en un principio se informó que eran adolescentes.

“No hay, de acuerdo con la verificación que se hizo mediante cotejo de identidades, menores de edad. Se activó la ruta de atención con la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Ejército, Policía y Gobierno local a través de sus diferentes dependencias”, señaló la Alcaldía.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló a través de un comunicado que “la afectación a jóvenes en estos contextos compromete sus proyectos de vida y limita el derecho de las juventudes a un buen futuro, al restringir sus oportunidades en condiciones de dignidad y seguridad”.

De igual manera, hicieron un llamado a los entes competentes para lograr la liberación de los jóvenes.

“Por ello, hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación, para que avance con celeridad en las investigaciones, identifique a los responsables y esclarezca estos hechos. Al Gobierno nacional, para que, a través del Ministerio del Interior y en coordinación con las autoridades territoriales, adopte medidas urgentes de prevención y protección e implemente las recomendaciones de la Alerta Temprana 005 de 2024”.

Asimismo, les insistieron a las disidencias de Iván Mordisco “para que cese de manera inmediata estas acciones y libere sin condiciones a las personas retenidas, respetando las normas del Derecho Internacional Humanitario”.