Nuevamente, la zona rural de Jamundí es objeto de invasiones por parte de supuestas comunidades indígenas y campesinas que llegan a la zona en vehículos tipo escalera y rápidamente se adueñan de predios en extinción de dominio por parte de la Sociedad de Activos Especiales.

La estrategia es marcada y ejecutada muy rápido con cierta precisión. La manifestación indígena y campesina llega a la zona, instalan cambuches, delimitan los lotes y luego impiden el ingreso de las autoridades.

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Esto mismo se vivió en la Hacienda La Novillera, también en zona rural de Jamundí, pero en esta ocasión, la invasión se presentó en el corregimiento de Potrerito, en cercanía del Puente de las Brujas, que es uno de los atractivos turísticos de la región.

Lo que se conoce de este predio es que en el pasado perteneció al capo del narcotráfico alias Don Pacho y desde hace algunos años está en poder de la Sociedad de Activos de Especiales, tras un largo proceso de extinción de dominio.

Panorama complejo en invasiones

El poder y control criminal de las disidencias Jaime Martínez en Jamundí, sur del Valle, parece no tener límites. Sus acciones, calculadas y que responden a una estrategia terrorista, buscan copar terreno para continuar con su despliegue en ese municipio, como una especie de república independiente al servicio del sanguinario Iván Mordisco.

El propietario denuncia que hombres armados intentaron secuestrarlo y exigir el desalojo de La Novillera. Foto: captura pantalla

Como lo ha documentado SEMANA en varias ocasiones, la estructura Jaime Martínez tiene en Jamundí hoteles que utilizan para hospedar menores de edad reclutados; también cuentan con un ‘resort’ de secuestrados en la zona rural alta; una ‘universidad’ del crimen, donde instruyen a los nuevos integrantes en manejo de drones explosivos y ahora también quieren hacerse dueños de grandes extensiones de tierra que serían legalizadas a través de falsas organizaciones sociales y campesinas.

SEMANA conoció que detrás de la invasión a la hacienda La Novillera, que inició hace un mes presuntamente de manera espontánea, hay órdenes de los cabecillas disidentes. “El pedido es que la gente salga a tomarse ese predio como sea, al igual que como salen a hacerle asonadas al Ejército”, señaló una fuente que conoce de cerca el caso.

La verdadera intención de esa invasión es ampliar el control de la Jaime Martínez. Con un predio de ese tamaño, de aproximadamente 1.500 hectáreas, tendrían un centro de operaciones terroristas donde podrían contar en un solo lugar con hospedaje para los reclutados, entrenamiento guerrillero y un centro de tortura para secuestrados. Una jugada redonda de los hombres de Mordisco.