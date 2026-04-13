Este lunes, una motocicleta de la Secretaría de Movilidad de Cali fue hurtada mientras se encontraba en un taller de mantenimiento. El propio secretario de Movilidad, Sergio Moncayo, explicó que “una persona de manera inescrupulosa toma esta motocicleta y se la lleva”.

El caso tomó mayor relevancia por el material audiovisual que circuló posteriormente. El individuo que sustrajo el vehículo se grabó realizando maniobras peligrosas asociadas al stunt en el sector de Terrón Colorado, utilizando el automotor oficial. En el video, el mismo sujeto reconoce el “robo” de la motocicleta.

La moto ya fue devuelta a la entidad. Foto: Redes sociales

La Secretaría de Movilidad confirmó que se adelantaron las denuncias correspondientes y que tanto la Secretaría de Seguridad como la Policía Nacional fueron informadas para proceder con la investigación. Sin embargo, pocas horas después, el implicado devolvió la motocicleta después de que el video se hiciera público, aunque esto no detiene las acciones legales en curso.

Por esta razón, el hombre, identificado como David Laguado, se presentó en la Secretaría con el fin de “dar la cara” y esclarecer las razones detrás del video viral.

Primero, comentó cómo tuvo acceso a la moto: “El agente me abordó porque venía con la moto varada, entonces me solicitó el servicio, lo atendí y decidí ir a ensayar la moto”.

Posteriormente, indicó cuáles fueron sus motivaciones para realizar el video: “Salí, me encontró un amigo y se me dio fácil decirle que me grabara, entonces cuando él me grabó, yo dije: ¡me le robé la moto al guarda! Obviamente, lo dije en son de sarcasmo (…) porque yo hago contenido”.

Laguado expresó sus disculpas frente a la entidad y le mandó un mensaje a sus seguidores más jóvenes: “Todo esto causó una controversia, por lo cual me acerqué acá directamente por voluntad propia y puse la cara, y estoy, pues, muy avergonzado; obviamente, todo esto me trajo problemas. Ahora tengo que afrontarlos y el mensaje para todos los jóvenes es realmente que no hagas eso que yo hice porque subo muy, muy mal (…) Pido una disculpa a todos, de verdad estoy muy arrepentido y aquí estoy afrontando las cosas, las denuncias que me pusieron”.

El hombre es un mecánico del sector, al que el guarda afectado pidió ayuda. Foto: Redes sociales

Asimismo, destacó la devolución del vehículo oficial y le envió un mensaje al funcionario afectado: “Yo no me robé la moto, la moto se la entregué al guarda; de verdad le pido una disculpa al guarda directamente también por haber abusado de su confianza porque sé que también puse el trabajo de él en riesgo (…) Se le pidió una disculpa y le pidió una disculpa a todos los caleños”.

Adicionalmente, la madre del hombre de 28 años declaró frente a la Secretaría: “Me sorprendió a mí todo lo que él dijo porque yo no le he enseñado eso a él y somos personas humildes, trabajadoras, nos gusta el trabajo, no nos gusta quitarle nada a nadie. Y pues mi hijo es un trabajador, es un mecánico y yo también soy una trabajadora”.

Finalmente, el subsecretario de Movilidad, Luis Fernando Escobar, habló directamente con Laguado para manifestarle el procedimiento a seguir: “Es muy probable que tengamos que poner una denuncia. Me parece muy valiente de su parte venir y asumir el error y todo esto, pero igual, cuando los bienes son públicos, se tiene que surtir un efecto legal”.