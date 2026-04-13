Insólito: En Cali roban moto de un agente de tránsito y luego se graban haciendo maniobras de stunt

La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó este lunes que una de sus motocicletas oficiales, las cuales sirven para el patrullaje de guardas de tránsito, fue hurtada y llevada a uno de los barrios ubicados en la ladera de la ciudad para realizar en ella maniobras peligrosas, asociadas al stunt.

El hecho fue confirmado por el secretario de Movilidad, Sergio Moncayo. “Teníamos una motocicleta que se encontraba en mantenimiento en un taller. Una persona de manera inescrupulosa toma esta motocicleta y se la lleva, toma un video, el cual todos hemos visto, donde el mismo motociclista acepta y dice que robó esa motocicleta”, señaló el funcionario.

Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali. Foto: Jorge Orozco / El País

Precisó que desde la Secretaría de Movilidad están adelantado la denuncia pertinente ante las autoridades. “La Secretaría de Seguridad y Justicia y la Policía Nacional están al tanto de la novedad para colocar la denuncia y proceder de acuerdo con las autoridades”, agregó el secretario de Movilidad,

Moncayo resaltó que, tras el video viral, el implicado devolvió la motocicleta. “Desde la Secretaría de Movilidad con mano firme vamos a continuar con las denuncias pertinentes”.

Desde la Secretaría de Movilidad también se ha alertado sobre los piques ilegales que se vienen llevando a cabo en varios puntos de la ciudad. Las autoridades de la capital del departamento del Valle del Cauca han dado a conocer cuáles serían las diferentes acciones que se están tomando frente a este tema.

La Secretaría de Movilidad indicó que la semana pasada se realizó un operativo de manera articulada con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), agentes de tránsito y la Policía Metropolitana de la ciudad de Cali.

El subsecretario de Servicios de Movilidad precisó que, con el operativo adelantado, se logró la inmovilización de aproximadamente 50 motocicletas y se impusieron cerca de 300 comparendos.

Cómo funcionan los piques ilegales en Cali?

Según lo afirmado por Luis Fernando Escobar, subsecretario de Servicios de Movilidad, estos piques tienen una organización a través de redes sociales, lo que permite también conocer los puntos de encuentro, desde donde posteriormente se dirigen a las zonas donde se realizan las peligrosas carreras.

“Ellos están bien organizados. Tienen unos grupos, ponen citas a través de redes sociales, allí se encuentran en ciertos puntos. Antiguamente, se ponían cita, por ejemplo, en el kilómetro 18; entonces para nosotros era muy fácil llegar a impactar. Hoy en día se desplazan a otros lugares para generar un poco de desconcierto en las autoridades”.

Piques ilegales Foto: Getty Images

Además, hay que tener en cuenta que este tipo de maniobras puede poner en riesgo la vida de quienes deciden exponerse a realizarlas.

El subsecretario dijo que, por parte de las autoridades, “se viene impactando de manera frecuente esta práctica ilegal y, como lo decía nuestro señor secretario encargado, es una práctica mutante; ellos se desplazan. Se sigue impactando, sobre todo en el kilómetro 18, donde las quejas ciudadanas son muy frecuentes, y seguimos trabajando fuertemente en ello”.