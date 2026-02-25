Cali

¿Atrapado en el tráfico? Así funciona la ‘Ola Verde’ que busca liberar las vías de Cali

Esta estrategia ha logrado descongestionar distintos puntos de la ciudad vallecaucana.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

25 de febrero de 2026, 10:37 a. m.
Estrategia para mejorar la movilidad en Cali.
Estrategia para mejorar la movilidad en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

La congestión vial es algo que puede ser estresante para las personas que diariamente tienen que desplazarse dentro de la capital del departamento del Valle.

En Cali, residentes critican cierre vial permanente en inmediaciones de la Estación de Policía El Caney; Policía responde

Sin embargo, desde la Alcaldía de Cali, en respuesta a ese fenómeno que suele ser incómodo, se ha dispuesto una estrategia con la que se pretende dar un alivio a esa congestión vial que tanto abruma.

Mejora en la movilidad de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Esta estrategia ha sido denominada la “Ola Verde” y consiste en tener una presencia activa de los distintos agentes de tránsito, así como una regulación manual de los semáforos, en medio de las horas pico.

De acuerdo con lo que se informa desde la misma Alcaldía, esta estrategia ha mostrado avances significativos en el flujo vehicular que puede presentarse en horas donde los trancones son comunes.

Esta medida se ha implementado en zonas donde anteriormente la congestión vehicular era de gran magnitud, ocasionando trancones y distintos problemas de movilidad asociados.

Wilber Ortiz, agente de tránsito de la ciudad, ha dicho que se está “realizando la ‘Ola Verde’ en sitios neurálgicos. La estrategia es vital para mover a Cali. Anteriormente, el tramo entre la calle 5 con carrera 80 y el estadio tomaba 40 minutos: ahora el recorrido se hace entre 20 y 25 minutos”.

Esto también ha provocado una respuesta positiva por parte de la comunidad, que anteriormente tenía que padecer, en medio de las horas pico, los largos trancones que se presentaban.

Esto ayuda a que el tiempo de espera, a raíz de los trancones, se reduzca considerablemente y que el flujo en las intersecciones mejore, al prevenir bloqueos en medio de ellas.

Estrategia en la movilidad de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

En testimonios recogidos por el comunicado de prensa difundido por la Alcaldía, un taxista, llamado Hugo Ferney Olaya, dice que: “La movilidad ha mejorado con este sistema. Este semáforo antes demoraba el doble: ahora hay más rapidez y frecuencia y eso significa menos consumo de gasolina”.

Alcaldía de Cali y cooperación suiza entregaron una planta para el tratamiento de residuos orgánicos

Otros conductores han dicho que les “ha parecido muy bien la movilidad en estos días. Los agentes están regulando bien y se nota la diferencia. En este semáforo de la calle 5 con carrera 80, antes tardaba unos 15 minutos y ahora demoro solo dos”.

Esto también ayuda a mejorar la calidad de vida. Los trancones en horas pico también generan niveles de estrés elevados que pueden generar problemas de salud; además, con la mejora en la movilidad las personas pueden tener más tiempo en sus hogares o en distintos lugares para hacer actividades diferentes.



