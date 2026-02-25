Alcaldía de Cali y cooperación suiza entregaron una planta para el tratamiento de residuos orgánicos

La Alcaldía de Cali, a través de un comunicado de prensa, ha informado que se hizo la entrega de lo que sería la primera planta sostenible para el tratamiento de residuos orgánicos.

Esta planta se encuentra funcionando en la Comuna 15 de Cali y, según lo que se indica, beneficiaría a más de 120.000 habitantes y lograría procesar cerca de 36 toneladas de residuos orgánicos cada año.

Planta de tratamiento de residuos orgánicos. Foto: Alcaldía de Cali

Este proyecto se llevó a cabo gracias a la articulación entre la Alcaldía de Cali y la ONG Swisscontact. Esto se da en el marco de la cooperación técnica llamada “Ciudades Circulares”, que cuenta con financiación de la ciudad suiza de Zúrich.

Según la información oficial, la inversión fue de 167 millones de pesos, con los que se hicieron las respectivas adecuaciones de la zona, se realizó la infraestructura y se hizo la entrega de un motocarguero.

En el comunicado de prensa de la Alcaldía se precisa que “la compostera se diseñó como una estructura modular, de aproximadamente 100 metros cuadrados, que cuenta con 12 módulos de compostaje, sistema de aireación forzada y una capacidad de producción estimada en seis toneladas de compost cada dos meses”.

Tiene un sistema eléctrico independiente que cuenta con paneles solares, en el marco de la búsqueda de la autosostenibilidad. De igual manera, Swisscontact realiza las respectivas capacitaciones para poner en funcionamiento la planta.

Alejandro Éder, alcalde de Cali, ha dicho que “no es solo una obra ambiental: es una apuesta por la gente. Aquí se generan empleos para la misma comunidad, se aprovechan los residuos orgánicos y se cuida el entorno de más de 128 mil habitantes del oriente de Cali”.

Además, también menciona la ayuda que se recibió por parte de la anteriormente mencionada cooperación suiza: “Contar con aliados como la cooperación suiza, que ha invertido más de 167 millones de pesos, demuestra que creen en una Cali que se recupera desde lo social y lo ambiental. Así es como estamos respondiendo a los caleños: con hechos, participación y oportunidades sostenibles para su futuro”.

Beneficiaría a mas de 120.000 personas. Foto: Alcaldía de Cali

Por su parte, Andrés Cortés, coordinador de Ciudades Circulares de Swisscontact, señala que “la puesta en marcha de esta planta demuestra que, con articulación y participación, es posible desarrollar soluciones sostenibles que fortalecen la gestión ambiental en los territorios”.

Esto también es un avance significativo y una reivindicación para barrios del oriente de la capital vallecaucana, donde los residuos han sido un tema que ha afectado en gran manera a la comunidad.