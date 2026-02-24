Alerta en Cali: caudal del río Cauca crece y genera preocupación

En el territorio colombiano se han presentado recientemente condiciones meteorológicas que han generado grandes estragos en el país.

Alerta máxima de fuertes lluvias en Cali: esta es la estrategia de Emcali para evitar inundaciones en 22 comunas

El departamento del Valle también ha tenido que experimentar fuertes lluvias que han provocado afectaciones en distintos puntos.

El martes 24 de febrero, las diferentes autoridades encargadas declararon alerta naranja por el crecimiento del caudal del río Cauca.

Este crecimiento en el caudal del río se debe a las fuertes lluvias que se han presentado. Toda el agua que cae en distintos puntos, en su mayoría, va a parar a este río, lo que provoca que el caudal aumente de manera considerable.

Lluvias en Cali. Foto: Jorge Orozco/El País

En este momento, el caudal que se ha registrado del río es de aproximadamente 9,25 metros. El subsecretario para el Manejo de Desastres de la Alcaldía de Cali, Nicolás Suárez Vallejo, ha dicho que se encuentran “realizando un recorrido de verificación por los puntos críticos (...). En este momento nos encontramos en el punto de Puerto Nuevo. Procederemos a visitar Playa Renaciente y Brisas del Cauca”.

Recomendaciones

A raíz de la alerta emitida, es importante que las comunidades que se encuentran cerca del río Cauca extremen cuidados para evitar algún inconveniente o hecho desafortunado.

Por lo que se recomienda estar revisando constantemente lo que van emitiendo las autoridades, para de ese modo estar al tanto ante posibles alertas de evacuación que se emitan y deban ser acatadas.

Suárez ha indicado que lo que deben hacer “las personas que viven en estos puntos es estar alerta al perifoneo, a los llamados de emergencia, a las alertas que emitan por parte de la Secretaría y de esta manera poder salvaguardar la vida de los caleños y caleñas”.

Según lo que se indica oficialmente, hasta el momento no se han presentado personas afectadas a raíz de este crecimiento en el cauce; sin embargo, hay que estar alerta.

El jueves 19 de febrero, distintos puntos de la capital vallecaucana se vieron afectados por las fuertes lluvias. Entre las afectaciones, se reportaron caídas de árboles y postes de la red de energía eléctrica que se vieron perjudicados por los vientos que arribaron.

Durante este jueves, un enorme árbol cayó sobre una vía cerca al centro comercial Único tras las fuertes lluvias ocurridas. Foto: Foto: Especial para El País

Según se conoció, los puntos que atravesaron problemas a raíz de estas condiciones el pasado martes fueron: Montebello, Salomia, San Bosco, San Antonio, El Nacional, Siloé y La Merced.

Barrios con mayores afectaciones por fuertes lluvias en Cali el jueves 19 de febrero

El departamento de Córdoba se vio grandemente afectado por las inundaciones que tuvieron lugar; familias perdieron todas sus pertenencias luego de que estas quedaran sumergidas en el agua.